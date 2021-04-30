Перевод пенсии на карточку должен быть максимально комфортным для людей – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий в безналичной форме должен проходить постепенно и быть правом, а не обязательством людей.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство".

Детали: По словам премьера, все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.

Шмыгаль также добавил, что Пенсионный фонд и "Укрпочта" сейчас совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров.

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