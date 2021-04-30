Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шахраї продавали топ-посаду в поліції: один представлявся "наступником Авакова"

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:20
Шахраї продавали топ-посаду в поліції: один представлявся наступником Авакова

Правоохоронці затримали у Києві групу шахраїв, які "торгували" посадами високопосадовців.

Джерело: НПУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Інформацію про групу аферистів отримав Департамент внутрішньої безпеки НПУ від одного з працівників поліції. Зловмисники запропонували за 220 тисяч доларів США "влаштувати" його на посаду начальника ГУНП одного з центральних регіонів України.

Один із них навіть позиціонував себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду міністра внутрішніх справ і зможе вирішувати будь-які кадрові питання.

 

Спільними діями правоохоронці встановили особи цих "впливових людей", ними виявилися 48-річний киянин та 60-річний раніше судимий мешканець Запоріжжя.

Змовники систематично телефонували посадовцю поліції, запевняючи, що його "призначення" вже в процесі, потрібно лише передати їм вищезазначену суму. Врешті домовилися про зустріч у столиці.

На передачі першої частини "винагороди" - 120 тисяч доларів США – силовики затримали учасників злочинної групи. Кошти вилучено.

Фігурантам оголосили про підозру у вчиненні шахрайства організованою групою.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: