Шахраї продавали топ-посаду в поліції: один представлявся "наступником Авакова"

Правоохоронці затримали у Києві групу шахраїв, які "торгували" посадами високопосадовців.

Джерело: НПУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Інформацію про групу аферистів отримав Департамент внутрішньої безпеки НПУ від одного з працівників поліції. Зловмисники запропонували за 220 тисяч доларів США "влаштувати" його на посаду начальника ГУНП одного з центральних регіонів України.

Один із них навіть позиціонував себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду міністра внутрішніх справ і зможе вирішувати будь-які кадрові питання.

Спільними діями правоохоронці встановили особи цих "впливових людей", ними виявилися 48-річний киянин та 60-річний раніше судимий мешканець Запоріжжя.

Змовники систематично телефонували посадовцю поліції, запевняючи, що його "призначення" вже в процесі, потрібно лише передати їм вищезазначену суму. Врешті домовилися про зустріч у столиці.

На передачі першої частини "винагороди" - 120 тисяч доларів США – силовики затримали учасників злочинної групи. Кошти вилучено.

Фігурантам оголосили про підозру у вчиненні шахрайства організованою групою.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.