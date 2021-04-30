Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шахраї продавали топ-посаду в поліції: один представлявся "наступником Авакова"

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:20

Правоохоронці затримали у Києві групу шахраїв, які "торгували" посадами високопосадовців.

Джерело: НПУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Інформацію про групу аферистів отримав Департамент внутрішньої безпеки НПУ від одного з працівників поліції. Зловмисники запропонували за 220 тисяч доларів США "влаштувати" його на посаду начальника ГУНП одного з центральних регіонів України.

Один із них навіть позиціонував себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду міністра внутрішніх справ і зможе вирішувати будь-які кадрові питання.

 

Спільними діями правоохоронці встановили особи цих "впливових людей", ними виявилися 48-річний киянин та 60-річний раніше судимий мешканець Запоріжжя.

Змовники систематично телефонували посадовцю поліції, запевняючи, що його "призначення" вже в процесі, потрібно лише передати їм вищезазначену суму. Врешті домовилися про зустріч у столиці.

На передачі першої частини "винагороди" - 120 тисяч доларів США – силовики затримали учасників злочинної групи. Кошти вилучено.

Фігурантам оголосили про підозру у вчиненні шахрайства організованою групою.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київ житиме за правилами "помаранчевої зони" – Кличко

США закликають своїх громадян, у яких закінчується віза, покинути Росію

До вивезення Чауса з Молдови могли бути причетні ще чотири українці – ЗМІ

Ще дві області стануть із червоних жовтими – Ляшко

оновлено від 6:37, відеоВ Ізраїлі 44 людини загинули у тисняві на релігійному святі

В Україні новий рекорд щеплень і ще 120 вакцинованих другою дозою  

Усі новини...
поліція
З України видворили двох російських кримінальних "авторитетів"
Рада відмовилася розширити права поліції щодо використання шокерів
Поліція посилить контроль у центрі Києва через марш на честь дивізії СС "Галичина"
Останні новини
13:46
ЄС готує заяву щодо змін у керівництві "Нафтогазу"
13:45
У Києві вводять поминки за графіком під посиленим наглядом поліції
13:33
Вітренко розраховує вже в цьому році покращити результати роботи "Нафтогазу"
13:27
Київська та Миколаївська області з 1 травня житимуть у карантині "жовтої" зони 
13:25
У МЗС розповіли про теми візиту Блінкена
13:22
Перша європейська держава відкрила почесне консульство на Донбасі
13:20
фото, відеоШахраї продавали топ-посаду в поліції: один представлявся "наступником Авакова"
13:18
Держборг України протягом березня скоротився на 40 мільярдів
13:12
фотоБойовики застосували міни на Донбасі  
13:05
Київ житиме за правилами "помаранчевої зони" – Кличко
Усі новини...