Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мошенники продавали топ-должность в полиции: один представлялся "преемником Авакова"

Пятница, 30 апреля 2021, 13:20
Мошенники продавали топ-должность в полиции: один представлялся преемником Авакова

Нацполиция задержала в Киеве группу мошенников, которые "торговали" должностями чиновников.

Источник: НПУ, Офис генпрокурора

Детали: Информацию о группе аферистов получил Департамент внутренней безопасности НПУ от одного из сотрудников полиции. Злоумышленники предложили за 220 тысяч долларов США "устроить" его на должность начальника ГУНП одного из центральных регионов Украины.

 

Один из них даже позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.

Совместными действиями правоохранители установили личности этих "влиятельных людей", ими оказались 48-летний киевлянин и 60-летний ранее судимый житель Запорожья.

Заговорщики систематически звонили должностному лицу полиции, уверяя, что его "назначение" уже в процессе, нужно только передать им вышеуказанную сумму. В конце договорились о встрече в столице.

На передаче первой части "вознаграждения" - 120 000 долларов США - силовики задержали участников преступной группы. Средства изъяты.

Фигурантам объявили о подозрении в совершении мошенничества организованной группой.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщении им подозрения и избрания меры пресечения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
полиция
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: