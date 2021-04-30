Мошенники продавали топ-должность в полиции: один представлялся "преемником Авакова"

Нацполиция задержала в Киеве группу мошенников, которые "торговали" должностями чиновников.

Источник: НПУ, Офис генпрокурора

Детали: Информацию о группе аферистов получил Департамент внутренней безопасности НПУ от одного из сотрудников полиции. Злоумышленники предложили за 220 тысяч долларов США "устроить" его на должность начальника ГУНП одного из центральных регионов Украины.

Один из них даже позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.

Совместными действиями правоохранители установили личности этих "влиятельных людей", ими оказались 48-летний киевлянин и 60-летний ранее судимый житель Запорожья.

Заговорщики систематически звонили должностному лицу полиции, уверяя, что его "назначение" уже в процессе, нужно только передать им вышеуказанную сумму. В конце договорились о встрече в столице.

На передаче первой части "вознаграждения" - 120 000 долларов США - силовики задержали участников преступной группы. Средства изъяты.

Фигурантам объявили о подозрении в совершении мошенничества организованной группой.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщении им подозрения и избрания меры пресечения.