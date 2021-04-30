Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мошенники продавали топ-должность в полиции: один представлялся "преемником Авакова"

Пятница, 30 апреля 2021, 13:20

Нацполиция задержала в Киеве группу мошенников, которые "торговали" должностями чиновников.

Источник: НПУ, Офис генпрокурора

Детали: Информацию о группе аферистов получил Департамент внутренней безопасности НПУ от одного из сотрудников полиции. Злоумышленники предложили за 220 тысяч долларов США "устроить" его на должность начальника ГУНП одного из центральных регионов Украины.

 

Один из них даже позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.

Совместными действиями правоохранители установили личности этих "влиятельных людей", ими оказались 48-летний киевлянин и 60-летний ранее судимый житель Запорожья.

Заговорщики систематически звонили должностному лицу полиции, уверяя, что его "назначение" уже в процессе, нужно только передать им вышеуказанную сумму. В конце договорились о встрече в столице.

На передаче первой части "вознаграждения" - 120 000 долларов США - силовики задержали участников преступной группы. Средства изъяты.

Фигурантам объявили о подозрении в совершении мошенничества организованной группой.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщении им подозрения и избрания меры пресечения.

Украинская правда
Темы: полицияКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

США призывают своих граждан, у которых заканчивается виза, покинуть Россию

К вывозу Чауса из Молдовы могли быть причастны еще четыре украинца – СМИ

Еще две области станут из красных желтыми – Ляшко

обновлено от 6:37, видео В Израиле 44 человека погибли в давке на религиозном празднике

В Украине новый рекорд прививок и еще 120 вакцинированных второй дозой

COVID в Украине: 10 тысяч новых больных, 3 117 госпитализированных за сутки

Все новости...
полиция
Из Украины выдворили двух российских криминальных "авторитетов"
Рада отказалась расширить права полиции по использованию шокеров
Полиция усилит контроль в центре Киева из-марша в честь дивизии СС "Галичина"
Последние новости
13:20
фото, видеоМошенники продавали топ-должность в полиции: один представлялся "преемником Авакова"
13:18
Госдолг Украины сократился на 40 миллиардов в течение марта
13:05
Киев будет жить по правилам "оранжевой зоны" – Кличко
12:53
Абитуриенты впервые смогут поступать в частные вузы "на государственное"
12:33
В Киеве COVID заболели 868 человек, в больницы положили почти три сотни больных
12:31
видеоИз Украины выдворили двух российских криминальных "авторитетов"
12:27
Курс валют на 30 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:19
Перевод пенсии на карточку должен быть максимально комфортным для людей – Шмыгаль
12:18
Нардепы задекларировали более 160 изделий из меха, треть из них – Медведчук
12:18
Ляшко просит сообщать об очередях в пунктах прививки против COVID-19 на горячую линию
Все новости...