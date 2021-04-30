Перша європейська держава відкрила почесне консульство на Донбасі
У місті Слов’янськ Донецької області відкрилося почесне консульство Латвії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сторінці у Facebook посольства Латвії в Україні.
"30 квітня 2021 року голова комітету закордонних справ Сейму Ріхардс Колс відкрив почесне консульство Латвії у місті Слов'янськ Донецької області. Почесним консулом Латвії призначений Олександр Павенко", - йдеться у повідомленні.
Відкриваючи почесне консульство, Ріхардс Колс наголосив, що відкриття консульства є ознакою підтримки Латвією територіальної цілісності України.
За його словами, Латвія хоче розвивати відносини з Донецькою областю в галузі освіти, економіки та інших галузях.
Повідомляється, що почесне консульство також буде служити інформаційним пунктом, який надає можливість отримати інформацію про освітній, туристичний та економічний потенціал Латвії та можливості співпраці з Донецькою областю.
Латвія стала першою європейською державою, яка відкрила почесне консульство на Донбасі з початку війни.
До війни у Донецьку діяли генеральні консульства Німеччини, Польщі, консульство Грузії, почесне консульство Чехії.