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Перша європейська держава відкрила почесне консульство на Донбасі

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:22
Перша європейська держава відкрила почесне консульство на Донбасі

У місті Слов’янськ Донецької області відкрилося почесне консульство Латвії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сторінці у Facebook посольства Латвії в Україні.

"30 квітня 2021 року голова комітету закордонних справ Сейму Ріхардс Колс відкрив почесне консульство Латвії у місті Слов'янськ Донецької області. Почесним консулом Латвії призначений Олександр Павенко", - йдеться у повідомленні.

Відкриваючи почесне консульство, Ріхардс Колс наголосив, що відкриття консульства є ознакою підтримки Латвією територіальної цілісності України.

За його словами, Латвія хоче розвивати відносини з Донецькою областю в галузі освіти, економіки та інших галузях.

Повідомляється, що почесне консульство також буде служити інформаційним пунктом, який надає можливість отримати інформацію про освітній, туристичний та економічний потенціал Латвії та можливості співпраці з Донецькою областю.

 

Латвія стала першою європейською державою, яка відкрила почесне консульство на Донбасі з початку війни.

До війни у Донецьку діяли генеральні консульства Німеччини, Польщі, консульство Грузії, почесне консульство Чехії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасЄвропа
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