Первая европейская страна открыла почетное консульство на Донбассе

В городе Славянск Донецкой области открылось почетное консульство Латвии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на странице в Facebook посольства Латвии в Украине.

"30 апреля 2021 года председатель комитета по иностранным делам Сейма Рихардс Колс открыл почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области. Почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко", - говорится в сообщении.

Открывая почетное консульство, Рихардс Колс отметил, что открытие консульства является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины.

По его словам, Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в сфере образования, экономики и других отраслях.

Сообщается, что почетное консульство также будет служить информационным пунктом, который позволяет получить информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможности сотрудничества с Донецкой областью.

Латвия стала первой европейской страной, которая открыла почетное консульство в Донбассе с начала войны.

До войны в Донецке действовали генеральные консульства Германии, Польши, консульство Грузии, почетное консульство Чехии.