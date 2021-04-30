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Бойовики застосували міни на Донбасі  

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:12

Російські бойовики випустили міни неподалік від населених пунктів поблизу лінії розмежування.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "28 квітня, ввечері, з району населеного пункту Молодіжне у напрямку селища Катеринівка, окупанти випустили 6 мін з міномету калібру 120 мм.

Застосування мінометів супроводжувалось веденням вогню з гранатометів та стрілецької зброї".

Деталі: Відзначається, що міни впали у полі поблизу села і не завдали шкоди будівлям та місцевим мешканцям.

Українська сторона СЦКК підтвердила застосування противником забороненого озброєння.

 

Також повідомляється, що кількість та інтенсивність обстрілів бойовиків різко зросла по всій лінії розмежування на фоні засідань ТКГ.

В ООС додали, що підрозділи ЗСУ дотримуються режиму тиші.

 

Українська правда
Теми: Донбасзброябойові дії


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