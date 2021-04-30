Боевики применили мины на Донбассе
Пятница, 30 апреля 2021, 13:12
Российские боевики выпустили мины неподалеку от населенных пунктов вблизи линии разграничения.
Источник: пресс-служба ООС
Дословно: "28 апреля, вечером, из района населенного пункта Молодежное в направлении поселка Екатериновка, оккупанты выпустили 6 мин с миномета калибра 120 мм.
Применение минометов сопровождалось ведением огня из гранатометов и стрелкового оружия".
Детали: Отмечается, что мины упали в поле вблизи села и не нанесли вреда зданиям и местным жителям.
Украинская сторона СЦКК подтвердила применения противником запрещенного вооружения.
Также сообщается, что количество и интенсивность обстрелов боевиков резко возросло по всей линии разграничения на фоне заседаний ТКГ.
В ООС добавили, что подразделения ВСУ соблюдают режим тишины.
Украинская правда