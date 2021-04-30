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Боевики применили мины на Донбассе

Пятница, 30 апреля 2021, 13:12
Боевики применили мины на Донбассе

Российские боевики выпустили мины неподалеку от населенных пунктов вблизи линии разграничения.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "28 апреля, вечером, из района населенного пункта Молодежное в направлении поселка Екатериновка, оккупанты выпустили 6 мин с миномета калибра 120 мм.

Применение минометов сопровождалось ведением огня из гранатометов и стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что мины упали в поле вблизи села и не нанесли вреда зданиям и местным жителям.

Украинская сторона СЦКК подтвердила применения противником запрещенного вооружения.

 

Также сообщается, что количество и интенсивность обстрелов боевиков резко возросло по всей линии разграничения на фоне заседаний ТКГ.

В ООС добавили, что подразделения ВСУ соблюдают режим тишины.

 

Украинская правда
Темы: Донбассоружиебоевые действия
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