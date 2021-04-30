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ЄС готує заяву щодо змін у керівництві "Нафтогазу"

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:46
ЄС готує заяву щодо змін у керівництві Нафтогазу

В ЄС заявили про серйозну стурбованість останніми змінами в керівництві НАК "Нафтогаз України" і готують з цього приводу окрему заяву.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу у Брюсселі заявив представник Єврокомісії Петер Стано.

"Справді, ми серйозно занепокоєні, невдовзі ми виступимо з більш широкою реакцією у формі заяві" - сказав він.

"На цей момент я можу сказати, що ми серйозно стурбовані цими останніми подіями у "Нафтогазі" і ми закликаємо керівництво України забезпечити, що управління державними підприємствами відбувалося у повній відповідності до засад корпоративного управління" - додав Стано.

Раніше Катаріна Матернова, керівниця Групи підтримки України у ЄК, заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення заявила, що для отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро Україна має виконати низку умов, і зусилля потрібно збільшити, щоб встигнути до встановлених термінів.

Матернова зазначила, що, на її думку, пандемія коронавірусу особливо не сповільнила темп реформ в Україні, і у низці сфер помітний значний прогрес. Такими прикладами успіху вона називає фіскальну децентралізацію, рефому держслужби, розділення "Нафтогазу", земельну реформу, малу приватизацію та цифрову трансформацію.

За її словами, слід переглянути законодавчу базу корпоративного управління держпідприємств відповідно до стандартів ОЕСР, і ці стандарти мають дотримуватися. "Повага до незалежності держпідприємств і їхній захист від політичного впливу, включно із правилами відбору та оплати незалежних членів наглядових рад та найвищих керівників, лишається життєво необхідною", - пише Катаріна Матернова.

Зазначимо, Катаріна Матернова не згадала напряму останні зміни у керівництві НАК "Нафтогаз України".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСНафтогазУкраїна
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