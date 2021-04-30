Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС готовит заявление об изменениях в руководстве "Нафтогаза"

Пятница, 30 апреля 2021, 13:46
ЕС готовит заявление об изменениях в руководстве Нафтогаза

В ЕС заявили о серьезной обеспокоенности последними изменениями в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" и готовят по этому поводу отдельное заявление.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

"Действительно, мы серьезно обеспокоены, вскоре мы выступим с более широкой реакцией в форме заявлении", - сказал он.

"На данный момент я могу сказать, что мы серьезно обеспокоены этими последними событиями в "Нафтогазе" и мы призываем руководство Украины обеспечить, что управление государственными предприятиями происходило в полном соответствии с принципами корпоративного управления", - добавил Стано.

Ранее Катарина Матернова, руководитель Группы поддержки Украины в ЕК, заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения, заявила, что для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро Украина должна выполнить ряд условий, и усилия нужно увеличить, чтобы успеть с установленными сроками.

Матернова отметила, что, по ее мнению, пандемия коронавируса особо не замедлила темп реформ в Украине, и в ряде сфер заметен значительный прогресс. Такими примерами успеха она называет фискальную децентрализацию, реформу госслужбы, разделение "Нафтогаза", земельной реформе, малой приватизации и цифровую трансформацию.

По ее словам, следует пересмотреть законодательную базу корпоративного управления госпредприятий соответствии со стандартами ОЭСР, и эти стандарты должны соблюдаться. "Уважение к независимости госпредприятий и их защиту от политического влияния, включая правилами отбора и оплаты независимых членов наблюдательных советов и высших руководителей, остается жизненно необходимой", - пишет Катарина Матернова.

Отметим, Катарина Матернова не упомянула направления последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины".

Темы: ЕСНефтегазУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ЕС
Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский
Литва призвала ЕС увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии
Украина вписывает новую страницу в историю Европы – глава Еврокомиссии
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: