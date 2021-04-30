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Угорщина після 4 мільйонів щеплень ще більше послаблює карантин

П'ятниця, 30 квітня 2021, 14:14
Угорщина після 4 мільйонів щеплень ще більше послаблює карантин

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю заявив, що подальші послаблення карантинних обмежень почнуть діяти, як і планувалося, в суботу, оскільки показник вакцинації в країні сягнув 40%. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За даними worldometer.info, в Угорщині найвищий сукупний показник смертності від коронавірусу на душу населення в світі, але третя хвиля епідемії поступово відступає.

Станом на вечір четверга в Угорщині з населенням близько 10 млн було проведено 3,9 млн щеплень, і очікується, що в п’ятницю число введених доз перетне 4 млн. 

За словами Орбана, спектр послуг,  які знову відновлять роботу, буде включати готелі, ресторани всередині, театри, кінотеатри, тренажерні зали, спортивні споруди, басейни, музеї, бібліотеки і зоопарки. Більшість послаблень стосуються людей, які є власниками "паспортів про щеплення". Раніше Орбан заявляв, що те саме передбачається для людей, які нещодавно перехворіли на коронавірус.

Орбан, який закупив вакцини з Китаю і Росії, які ще не отримали схвалення ЄС, сказав, що в країні є достатньо вакцин, щоб зробити щеплення всім, хто на них зареєструвався.

"Вакцини схожі на бронежилет. Тепер у нас є по одному для всіх, будь ласка, приходьте і одягайте костюм, щоб вірусу не було кого атакувати", - сказав прем'єр державному радіо.

Протягом всього 2020 року угорська економіка переживала глибоку рецесію, і Орбан сказав, що наполягатиме на збільшенні бюджету на 2022 рік.

"Я думаю, що ми вийдемо на рівень економіки перед пандемією швидше, ніж дехто вважає", - сказав Орбан, уряд якого зараз прогнозує темпи зростання в 4,3% в цьому році і понад 5% в 2022 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщинакарантинвакцинація
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