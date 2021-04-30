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Венгрия после 4 миллионов прививок еще больше ослабляет карантин

Пятница, 30 апреля 2021, 14:14
Венгрия после 4 миллионов прививок еще больше ослабляет карантин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что дальнейшие послабления карантина начнут действовать, как и планировалось, в субботу, поскольку показатель вакцинации в стране достиг 40%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По данным worldometer.info, в Венгрии самый высокий совокупный показатель смертности от коронавируса на душу населения в мире, но третья волна эпидемии постепенно отступает.

По состоянию на вечер четверга в Венгрии с населением около 10 млн было проведено 3,9 млн прививок и ожидается, что в пятницу число введенных доз пересечет 4 млн.

По словам Орбана, спектр услуг, которые снова возобновят работу, будет включать гостиницы, рестораны в помещениях, театры, кинотеатры, тренажерные залы, спортивные сооружения, бассейны, музеи, библиотеки и зоопарки. Большинство послаблений касаются людей, которые являются владельцами "паспортов вакцинации". Ранее Орбан заявил, что то же самое предполагается для людей, которые недавно переболели коронавирусом.

Орбан, закупивший вакцины из Китая и России, которые еще не получили одобрения ЕС, сказал, что в стране достаточно вакцин, чтобы сделать прививки всем, кто зарегистрировался.

"Вакцины похожи на бронежилет. Теперь у нас есть по одному для всех, пожалуйста, приходите и надевайте, чтобы вирусу было некого атаковать", - сказал премьер на государственном радио.

В течение всего 2020 года венгерская экономика переживала глубокую рецессию, и Орбан сказал, что будет настаивать на увеличении бюджета на 2022 года.

"Я думаю, что мы выйдем на уровень экономики перед пандемией быстрее, чем некоторые считают", - сказал Орбан, правительство которого сейчас прогнозирует темпы роста в 4,3% в этом году и более 5% в 2022 году.

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Темы: Венгриякарантинвакцинация
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