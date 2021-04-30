"Кварталівська" кінокомпанія в Росії за рік збільшила доходи – "Схеми"

Російська компанія "Грин Филмс", співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а досі є перший помічник президента Сергій Шефір, збільшила прибутки.

Джерело: дослідження "Схем"

Деталі: Журналісти програми "Схеми" проаналізували дані бухгалтерського балансу за 2020 рік, які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності.

У 2020 році компанія збільшила свій дохід майже на 16 відсотків у порівнянні з 2019-м, і отримала 55,8 мільйонів рублів (майже 772 тисячі доларів). З них майже 32 мільйони рублів (понад 440 тисяч доларів) компанія отримала з роялті та ліцензійних виплат. Збільшення продажів у "Грин Филмс" анонсували у попередньому річному звіті, проаналізованому "Схемами".

При цьому, як вказали "Грин Филмс" у своїй звітності, фірма отримала на 50 відсотків більше грошей від роялті та інших ліцензійних виплат, ніж у минулого року.

Компанія також продовжила розраховуватися з кредиторами, і у 2020 році зменшила свій борг ще на 18 відсотків, до майже 139 мільйонів рублів (1,9 мільйони доларів). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки – дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу, вважають "Схеми".

В той же час, ґрунтовних пояснень до бухгалтерської звітності з причинами збільшення доходів та планами на наступний рік, на відміну від 2019-го, фірма в письмовому вигляді не надала.

Сергій Шефір не відповів на прохання "Схем" прокоментувати причини зростання доходу російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію.

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