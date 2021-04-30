"Кварталовская" кинокомпания в России за год увеличила доходы - "Схемы"
Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 года являлся Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, увеличила прибыль.
Источник: исследование "Схем"
Детали: Журналисты программы "Схемы" проанализировали данные бухгалтерского баланса за 2020 год, которые компания опубликовала на российском Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В 2020 году компания увеличила свой доход почти на 16 процентов по сравнению с 2019-м, и получила 55,8 млн рублей (почти 772 тысячи долларов). Из них почти 32 миллиона рублей (более 440 тысяч долларов) компания получила с роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж в "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном "Схемами".
При этом, как указали "Грин Филмс" в своей отчетности, фирма получила на 50 процентов больше денег от роялти и других лицензионных выплат, чем в прошлом году.
Компания также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18 процентов, до почти 139 миллионов рублей (1,9 миллиона долларов). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот - придерживаются обещаний перед кредиторами, чтобы продолжать работу, считают "Схемы".
В то же время, фундаментальных объяснений бухгалтерской отчетности с причинами увеличения доходов и планами на следующий год, в отличие от 2019-го, фирма в письменном виде не предоставила.
Сергей Шефир не ответил на просьбу "Схем" прокомментировать причины роста дохода российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию.
Предыстория:
- В начале 2019 года "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют компаниями в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты о закрытии бизнеса в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Квартала 95".
- Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал и извинился перед журналистами.
- Тогда выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 млн рублей (почти 542 тысяч долларов) на финансирование фильма-триллера "Вниз".
- В марте 2019 года "Схемы" сообщали, что Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева - автора "Студии Квартал-95". Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. После этого доли в Green Family LTD распределились так: Андрей Яковлев - 20 процентов, Борис Шефир - 15 процентов, Сергей Шефир - 15 процентов, Appex International LTD Тимура Миндича - 50 процентов.
- Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры - давние бизнес-партнеры Зеленского по "Кварталу 95". Тимур Миндич - соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.