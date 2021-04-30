"Кварталовская" кинокомпания в России за год увеличила доходы - "Схемы"

Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 года являлся Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, увеличила прибыль.

Источник: исследование "Схем"

Детали: Журналисты программы "Схемы" проанализировали данные бухгалтерского баланса за 2020 год, которые компания опубликовала на российском Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В 2020 году компания увеличила свой доход почти на 16 процентов по сравнению с 2019-м, и получила 55,8 млн рублей (почти 772 тысячи долларов). Из них почти 32 миллиона рублей (более 440 тысяч долларов) компания получила с роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж в "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном "Схемами".

При этом, как указали "Грин Филмс" в своей отчетности, фирма получила на 50 процентов больше денег от роялти и других лицензионных выплат, чем в прошлом году.

Компания также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18 процентов, до почти 139 миллионов рублей (1,9 миллиона долларов). Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот - придерживаются обещаний перед кредиторами, чтобы продолжать работу, считают "Схемы".

В то же время, фундаментальных объяснений бухгалтерской отчетности с причинами увеличения доходов и планами на следующий год, в отличие от 2019-го, фирма в письменном виде не предоставила.

Сергей Шефир не ответил на просьбу "Схем" прокомментировать причины роста дохода российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию.

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