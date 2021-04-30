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Поліція затримала банду за викрадення та пограбування блогерки з Ірану

П'ятниця, 30 квітня 2021, 14:30
Поліція затримала банду за викрадення та пограбування блогерки з Ірану

Оперативники міграційної поліції в Україні затримали групу іноземців за позбавлення волі та пограбування блогерки з Ірану.

Джерело: управління комунікації Нацполіції

Деталі: Зазначається, що лідер банди в Туреччині звернувся до жінки і сказав, що її мають затримати правоохоронці та екстрадувати до Ірану за блогерство, яке нібито суперечить нормам моралі країни. Він запропонував організувати блогерці з дитиною за $100 тисяч переліт до України та оформити тут міграційний статус.

 

Після приїзду до України чоловік поселив її в орендованій квартирі, де ще з двома іранцями пограбували її – погрожуючи зброєю, забрали 25 біткоїнів, ціна яких складає $1,4 млн.

Після цього організатор, щоб приховати злочини, намагався вивезти блогерку й дитину назад до Туреччини. Їй затримали в аеропорту.

На цей час лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні двох правопорушень – незаконному позбавленні волі або викраденні людини та розбійному нападі, а його двом спільникам – у скоєнні розбійного нападу. У випадку доведення вини учасникам злочинної групи загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Українська правда

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Теми: Міграційна службаполіціяТуреччина
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