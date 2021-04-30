Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поліція затримала банду за викрадення та пограбування блогерки з Ірану

П'ятниця, 30 квітня 2021, 14:30

Оперативники міграційної поліції в Україні затримали групу іноземців за позбавлення волі та пограбування блогерки з Ірану.

Джерело: управління комунікації Нацполіції

Деталі: Зазначається, що лідер банди в Туреччині звернувся до жінки і сказав, що її мають затримати правоохоронці та екстрадувати до Ірану за блогерство, яке нібито суперечить нормам моралі країни. Він запропонував організувати блогерці з дитиною за $100 тисяч переліт до України та оформити тут міграційний статус.

 

Після приїзду до України чоловік поселив її в орендованій квартирі, де ще з двома іранцями пограбували її – погрожуючи зброєю, забрали 25 біткоїнів, ціна яких складає $1,4 млн.

Після цього організатор, щоб приховати злочини, намагався вивезти блогерку й дитину назад до Туреччини. Їй затримали в аеропорту.

На цей час лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні двох правопорушень – незаконному позбавленні волі або викраденні людини та розбійному нападі, а його двом спільникам – у скоєнні розбійного нападу. У випадку доведення вини учасникам злочинної групи загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Українська правда
Теми: Міграційна службаполіціяТуреччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС готує заяву щодо змін у керівництві "Нафтогазу"

Перша європейська держава відкрила почесне консульство на Донбасі

Київ житиме за правилами "помаранчевої зони" – Кличко

США закликають своїх громадян, у яких закінчується віза, покинути Росію

До вивезення Чауса з Молдови могли бути причетні ще чотири українці – ЗМІ

Ще дві області стануть із червоних жовтими – Ляшко

Усі новини...
Міграційна служба
На хабарі затримали чиновника Державної міграційної служби
Роскомнадзор зажадав від ЗМІ видалити матеріал про підготовку "тітушок"
База ДНК українців. Чим іще в цій країні керуватиме Аваков?
Останні новини
15:25
Російські пранкери говорили зі "слугами народу" про Крим як "соратники Навального"
15:13
Голова "Нафтогазу" планує добитися зниження цін на газ у ринковий спосіб
15:10
Речниця Зеленського Мендель йде з посади – джерело
14:57
Нідерланди допустять глядачів на "Євробачення-2021", але є умови
14:47
Білорусь знову звинуватила Польщу в порушенні свого авіапростору
14:44
Новий голова "Нафтогазу" розповів, чи планує проводити кадрові зміни
14:41
Росія повернула понад 70 тисяч своїх туристів з Туреччини і Танзанії
14:30
фото, відеоПоліція затримала банду за викрадення та пограбування блогерки з Ірану
14:18
"Кварталівська" кінокомпанія в Росії за рік збільшила доходи – "Схеми"
14:14
Угорщина після 4 мільйонів щеплень ще більше послаблює карантин
Усі новини...