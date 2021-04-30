Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция задержала банду за похищение и ограбление блогерки из Ирана

Пятница, 30 апреля 2021, 14:30
Полиция задержала банду за похищение и ограбление блогерки из Ирана

Оперативники миграционной полиции в Украине задержали группу иностранцев за лишение свободы и ограбления блогера из Ирана.

Источник: управление коммуникации Нацполиции

Детали: Отмечается, что лидер банды в Турции обратился к женщине и сказал, что ее должны задержать правоохранители и экстрадировать в Иран за блогерство, которое якобы противоречит нормам морали страны. Он предложил организовать блогеру с ребенком за $100 тысяч перелет в Украину и оформить здесь миграционный статус.

 

После приезда в Украину человек поселил ее в съемной квартире, где еще с двумя иранцами ограбили ее - угрожая оружием, забрали 25 биткоинов, цена которых составляет $1,4 млн.

После этого организатор пытался вывезти блогера и ребенка обратно в Турцию. Ей задержали в аэропорту.

В настоящее время лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении двух преступлений - незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам - в совершении разбойного нападения. В случае доказательства вины участникам преступной группы грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Миграционная службаполицияТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Миграционная служба
ГМС останавливает аннулирование загранпаспортов с ошибочной транслитерацией и восстановит отмененные - депутат
ЕС зафиксировал рекордное количество попыток нелегального въезда с 2016 года
Миграционная служба не отказывала экс-добровольцу из Беларуси, документы уже оформляют
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: