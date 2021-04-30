Полиция задержала банду за похищение и ограбление блогерки из Ирана

Оперативники миграционной полиции в Украине задержали группу иностранцев за лишение свободы и ограбления блогера из Ирана.

Источник: управление коммуникации Нацполиции

Детали: Отмечается, что лидер банды в Турции обратился к женщине и сказал, что ее должны задержать правоохранители и экстрадировать в Иран за блогерство, которое якобы противоречит нормам морали страны. Он предложил организовать блогеру с ребенком за $100 тысяч перелет в Украину и оформить здесь миграционный статус.

После приезда в Украину человек поселил ее в съемной квартире, где еще с двумя иранцами ограбили ее - угрожая оружием, забрали 25 биткоинов, цена которых составляет $1,4 млн.

После этого организатор пытался вывезти блогера и ребенка обратно в Турцию. Ей задержали в аэропорту.

В настоящее время лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении двух преступлений - незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам - в совершении разбойного нападения. В случае доказательства вины участникам преступной группы грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.