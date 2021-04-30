Білорусь знову звинуватила Польщу в порушенні свого авіапростору

Міністерство оборони Білорусі заявило про друге цього місяця порушення свого повітряного простору з боку Польщі.

Про це йдеться в оприлюдненому у п’ятницю повідомленні на офіційному сайті білоруського міністерства, повідомляє "Європейська правда".

Як заявили у Мінську, 29 квітня о 2 год 02 хв в районі населеного пункту Козловичі засоби радіолокаційної розвідки ВПС і військ ППО у взаємодії з органами прикордонної служби Білорусі зафіксували повторне протягом місяця порушення державного кордону в повітряному просторі з боку Польщі.

Стверджується, що "вертоліт-порушник" Мі-24 покинув територію Білорусі о 2 год 03 хв в районі населеного пункту Теребун. Повітряне судно супроводжувалося засобами ППО.

У зв'язку з інцидентом 30 квітня в білоруське оборонне відомство був викликаний аташе з питань оборони при посольстві Польщі в Білорусію Йому було висловлено занепокоєння через збільшення випадків порушення державного кордону Білорусі, а також заявлено про необхідність проведення розгляду цього факту і інформування білоруської сторони про його результати.

Крім цього, польському військовому дипломату було вказано на відсутність результатів розгляду за фактом порушення кордону Білорусі в повітряному просторі 12 квітня 2021 року.

Як повідомлялося, польська сторона заперечила факт порушення повітряного простору Білорусі 12 квітня. Також оборонне відомство Польщі запевнило, що контролює авіапростір на кордоні між Польщею та Білоруссю.