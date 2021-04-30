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Нідерланди допустять глядачів на "Євробачення-2021", але є умови

П'ятниця, 30 квітня 2021, 14:57
Нідерланди допустять глядачів на Євробачення-2021, але є умови
Фото eurovision.tv

Уряд Нідерландів дозволив проводити цьогорічний пісенний конкурс "Євробачення" з глядачами, але вони муситимуть виконати низку умов.

Джерело: сайт конкурсу

Деталі: У залі зможуть перебувати 3 500 людей (20% від загальної кількості місць арени "Ахой", де пройде конкурс – ред). Квитки доступні лише для тих, хто їх придбав ще на конкурс 2020 року, а загальнодоступного продажу не буде.

Для відвідувачів конкурсу діятимуть суворі правила:

  • Вони муситимуть пред’явити негативний тест на СOVID, не старіший 24 годин,
  • Їх попросять пройти безкоштовний посттест через 5днів після заходу,   
  • Перед виходом з дому відвідувачі муситимуть відповісти на запитання через спеціальний додаток. Тих, хто має симптоми, пов'язані з COVID-19, попросять залишатися вдома.
  • У залі будуть лише сидячі місця.
  • Відвідувачів попросять прибути та виїхати відповідно до часових інтервалів.
  • Відвідувачі повинні носити маску (на шляху до свого місця, під час відвідування туалету тощо).

Квитки на конкурс запропонують тим, хто їх купував на "Євробачення-2020". Вони надійдуть у продаж 8 травня. Попередні власники квитків отримають інструкції 5 травня.

Передісторія:

  • Пісенний конкурс "Євробачення-2020" скасували через коронавірус.
  • "Євробачення-2021" пройде у Роттердамі 18-22 травня.
  • Україну представлятиме гурт Go_A з піснею "Шум".  

Українська правда
Теми: ЄвробаченняНідерландикоронавірус
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