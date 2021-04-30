Нідерланди допустять глядачів на "Євробачення-2021", але є умови
П'ятниця, 30 квітня 2021, 14:57
Уряд Нідерландів дозволив проводити цьогорічний пісенний конкурс "Євробачення" з глядачами, але вони муситимуть виконати низку умов.
Джерело: сайт конкурсу
Деталі: У залі зможуть перебувати 3 500 людей (20% від загальної кількості місць арени "Ахой", де пройде конкурс – ред). Квитки доступні лише для тих, хто їх придбав ще на конкурс 2020 року, а загальнодоступного продажу не буде.
Для відвідувачів конкурсу діятимуть суворі правила:
- Вони муситимуть пред’явити негативний тест на СOVID, не старіший 24 годин,
- Їх попросять пройти безкоштовний посттест через 5днів після заходу,
- Перед виходом з дому відвідувачі муситимуть відповісти на запитання через спеціальний додаток. Тих, хто має симптоми, пов'язані з COVID-19, попросять залишатися вдома.
- У залі будуть лише сидячі місця.
- Відвідувачів попросять прибути та виїхати відповідно до часових інтервалів.
- Відвідувачі повинні носити маску (на шляху до свого місця, під час відвідування туалету тощо).
Квитки на конкурс запропонують тим, хто їх купував на "Євробачення-2020". Вони надійдуть у продаж 8 травня. Попередні власники квитків отримають інструкції 5 травня.
Передісторія:
- Пісенний конкурс "Євробачення-2020" скасували через коронавірус.
- "Євробачення-2021" пройде у Роттердамі 18-22 травня.
- Україну представлятиме гурт Go_A з піснею "Шум".
Українська правда