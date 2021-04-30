Нідерланди допустять глядачів на "Євробачення-2021", але є умови

Уряд Нідерландів дозволив проводити цьогорічний пісенний конкурс "Євробачення" з глядачами, але вони муситимуть виконати низку умов.

Джерело: сайт конкурсу

Деталі: У залі зможуть перебувати 3 500 людей (20% від загальної кількості місць арени "Ахой", де пройде конкурс – ред). Квитки доступні лише для тих, хто їх придбав ще на конкурс 2020 року, а загальнодоступного продажу не буде.

Для відвідувачів конкурсу діятимуть суворі правила:

Вони муситимуть пред’явити негативний тест на СOVID, не старіший 24 годин,

Їх попросять пройти безкоштовний посттест через 5днів після заходу,

Перед виходом з дому відвідувачі муситимуть відповісти на запитання через спеціальний додаток. Тих, хто має симптоми, пов'язані з COVID-19, попросять залишатися вдома.

У залі будуть лише сидячі місця.

Відвідувачів попросять прибути та виїхати відповідно до часових інтервалів.

Відвідувачі повинні носити маску (на шляху до свого місця, під час відвідування туалету тощо).

Квитки на конкурс запропонують тим, хто їх купував на "Євробачення-2020". Вони надійдуть у продаж 8 травня. Попередні власники квитків отримають інструкції 5 травня.

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