Нидерланды допустят зрителей на "Евровидение-2021", но есть условия
Пятница, 30 апреля 2021, 14:57
Правительство Нидерландов разрешило проводить песенный конкурс "Евровидение" со зрителями, но они должны будут выполнить ряд условий.
Источник: сайт конкурса
Детали: В зале смогут находиться 3500 человек (20% от общего количества мест арены "Ахой", где пройдет конкурс – ред). Билеты будут доступны только для тех, кто их приобрел еще на конкурс 2020 года, а общедоступной продажи не будет.
Для посетителей конкурса будут действовать строгие правила:
- Они должны будут предъявить отрицательный тест на СOVID, не старше 24 часов,
- Их попросят пройти бесплатный посттест через 5 дней после мероприятия,
- Перед выходом из дома посетители должны будут ответить на вопросы через специальное приложение. Тех, кто имеет симптомы, связанные с COVID-19, попросят оставаться дома.
- В зале будут только сидячие места.
- Посетителей попросят прибыть и уехать в соответствии с временными интервалами.
- Посетители должны будут носить маску (на пути к своему месту, во время посещения туалета и т.д.).
Билеты на конкурс предложат тем, кто их покупал на Евровидение-2020. Они поступят в продажу 8 мая. Предыдущие владельцы билетов получат инструкции 5 мая.
Предыстория:
- Песенный конкурс "Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса.
- "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 18-22 мая.
- Украину будет представлять группа Go_A с песней "Шум".
Украинская правда