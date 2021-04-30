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Нидерланды допустят зрителей на "Евровидение-2021", но есть условия

Пятница, 30 апреля 2021, 14:57
Нидерланды допустят зрителей на Евровидение-2021, но есть условия
Фото eurovision.tv

Правительство Нидерландов разрешило проводить песенный конкурс "Евровидение" со зрителями, но они должны будут выполнить ряд условий.

Источник: сайт конкурса

Детали: В зале смогут находиться 3500 человек (20% от общего количества мест арены "Ахой", где пройдет конкурс – ред). Билеты будут доступны только для тех, кто их приобрел еще на конкурс 2020 года, а общедоступной продажи не будет.

Для посетителей конкурса будут действовать строгие правила:

  • Они должны будут предъявить отрицательный тест на СOVID, не старше 24 часов,
  • Их попросят пройти бесплатный посттест через 5 дней после мероприятия,
  • Перед выходом из дома посетители должны будут ответить на вопросы через специальное приложение. Тех, кто имеет симптомы, связанные с COVID-19, попросят оставаться дома.
  • В зале будут только сидячие места.
  • Посетителей попросят прибыть и уехать в соответствии с временными интервалами.
  • Посетители должны будут носить маску (на пути к своему месту, во время посещения туалета и т.д.).

Билеты на конкурс предложат тем, кто их покупал на Евровидение-2020. Они поступят в продажу 8 мая. Предыдущие владельцы билетов получат инструкции 5 мая.

Предыстория:

  • Песенный конкурс "Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса.
  • "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 18-22 мая.
  • Украину будет представлять группа Go_A с песней "Шум".

Украинская правда
Темы: ЕвровидениеНидерландыкоронавирус
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