Нидерланды допустят зрителей на "Евровидение-2021", но есть условия

Правительство Нидерландов разрешило проводить песенный конкурс "Евровидение" со зрителями, но они должны будут выполнить ряд условий.

Источник: сайт конкурса

Детали: В зале смогут находиться 3500 человек (20% от общего количества мест арены "Ахой", где пройдет конкурс – ред). Билеты будут доступны только для тех, кто их приобрел еще на конкурс 2020 года, а общедоступной продажи не будет.

Для посетителей конкурса будут действовать строгие правила:

Они должны будут предъявить отрицательный тест на СOVID, не старше 24 часов,

Их попросят пройти бесплатный посттест через 5 дней после мероприятия,

Перед выходом из дома посетители должны будут ответить на вопросы через специальное приложение. Тех, кто имеет симптомы, связанные с COVID-19, попросят оставаться дома.

В зале будут только сидячие места.

Посетителей попросят прибыть и уехать в соответствии с временными интервалами.

Посетители должны будут носить маску (на пути к своему месту, во время посещения туалета и т.д.).

Билеты на конкурс предложат тем, кто их покупал на Евровидение-2020. Они поступят в продажу 8 мая. Предыдущие владельцы билетов получат инструкции 5 мая.

Предыстория: