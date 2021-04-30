Пресс-секретарь Зеленского Мендель уходит с должности – источник
Пятница, 30 апреля 2021, 15:10
Юлия Мендель покидает пост пресс0секретаря президента Владимира Зеленского.
Источник: собеседник Украинской правды в команде Зеленского
Прямая речь: "Скажу так: Юлия больше не будет спикером, решается, кто будет вместо нее. Возможно, она останется в пресс-службе на другой позиции".
Детали: Другие обстоятельства увольнения Мендель пока неизвестны.
По информации УП, у нее были очень напряженные отношения с первым заместителем председателя Офиса президента Кириллом Тимошенко. Он инициировал ее увольнение, когда ОП возглавлял еще Андрей Богдан.
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Украинская правда