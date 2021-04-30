Пресс-секретарь Зеленского Мендель уходит с должности

Юлия Мендель покидает пост пресс0секретаря президента Владимира Зеленского.

Источник: собеседник Украинской правды в команде Зеленского, комментарий советника главы Офиса президента Михаила Подоляка

Прямая речь источника УП: "Скажу так: Юлия больше не будет спикером, решается, кто будет вместо нее. Возможно, она останется в пресс-службе на другой позиции".

Детали: Украинская правда пытается связаться с ней, чтобы получить комментарий из первых уст, но Юлия пока на звонки не отвечает и сообщения в мессенджерах не читает.

По словам Подоляка, "Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", а до тех пор продолжит временно исполнять обязанности пресс-секретаря, "пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы в Офисе президента".

"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - сообщил он.

Подоляк рассказал, что в настоящее время коммуникация всех инициатив президента для внешних потребителей нуждается в существенном усилении.

"Юлия Владимировна (Мендель) имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям", - добавил он.

Советник Ермака отметил, что "позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена".

По информации УП, у Мендель были очень напряженные отношения с первым заместителем председателя Офиса президента Кириллом Тимошенко. Он инициировал ее увольнение, когда ОП возглавлял еще Андрей Богдан.

Предыстория: Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года. Эту должность она заняла по результатам конкурса, который объявил Зеленский. Всего было почти 4 тысячи конкурсантов.

Мендель - 34 года, имеет научную степень кандидата филологических наук. Работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112" и "Интер".

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