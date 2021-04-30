Російські пранкери говорили зі "слугами народу" про Крим як "соратники Навального"

Російські пранкери Володимир Кузнєцов ("Вован") і Олексій Столяров ("Лексус") видали себе за колег російського опозиціонера Олексія Навального та поспілкувалися з народними депутатами від "Слуги народу" віртуально.

Джерело: відео, розміщене на YouTube-каналі Vovan222prank

Деталі: Пранк-журналісти, як вони себе називають, ініціювали онлайн-зустріч щодо Криму, а 29 квітня оприлюднили відеозапис зустрічі.

Столяров видав себе за керівника штабу Навального Леоніда Волкова, а Кузнєцов – за керівника "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова.

До онлайн-зустрічі з обговорення теми Криму залучили голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, нардепів Святослава Юраша, Марію Мезенцеву, Олександра Мережка та Вадима Галайчука, а також одного з лідерів кримських татар Мустафу Джемілєва.

"Крим, звісно ж, належить Україні, але нам потрібно розуміти, як ми будемо виходити з кризи, яку програму ми можемо запропонувати нашим прихильникам. Що це рік виведення військ буде, економічна реінтеграція в Україну – чи що це буде? Нам потрібно думати спільно, як ми його будемо повертати", – сказав Столяров під виглядом Волкова.

Корнієнко здивувався, що позиція Навального "оновилася".

"Питання швидко, за один день, не вирішується. Ми плануємо визнати Крим українським, але ми ще повинні виробити спільний план, як ми його будемо реінтегрувати, коли ми прийдемо до влади", – заявив пранкер "Лексус".

Джемілєв сказав, що з партією Навального, враховуючи нинішні погляди Олексія на кримське й грузинське питання, "нам не по дорозі".

Столяров-"Волков" також заявив про готовність до якихось спільних дій, до відкриття офісу ФБК Навального в Україні.

"Ми готові завтра виступити з великою заявою з приводу Криму, з приводу Донбасу, з приводу української концепції…", – сказав він.

Джемілєв відповів, що без цього партія Навального не матиме визнання світової спільноти як демократична сила.

Кузнєцов під виглядом Жданова поцікавився, чи можлива підтримка й фінансування з боку партії "Слуга народу" організації Навального, якщо її заборонять у Росії і вона змушена буде відкривати офіси за кордоном.

Він також заявив, що сам почасти українець, і підбурив співрозмовників заспівати Гімн України.

Галайчук попросив росіян не виходити з питанням співпраці в "публічну площину", бо в Україні питання таких контактів – чутливе.

Столяров-"Волков" знову закликав до того, щоб обговорити стратегію дій.

"Крим – це не бутерброд, Крим – це мандарин, Крим для всіх – це наша нова стратегія", – сказав він.

Джемілєв обурився: "Москва для всіх, Росія для всіх, Україна для всіх – так не буває. Що значить наша територія – для всіх?.. Є суверенітет країни – країна визначає, чи там буде курортна зона, чи потужна українська військово-морська база".

Юраш додав, що "український Крим" і був гарантією, що півострів – доступний для всіх.

Не обійшлося без образ із боку пранкерів і сварок. Помалу всі учасники від України, крім Юраша, відключилися від розмови.