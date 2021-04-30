Російські пранкери говорили зі "слугами народу" про Крим як "соратники Навального"

Російські пранкери Володимир Кузнєцов ("Вован") і Олексій Столяров ("Лексус") видали себе за колег російського опозиціонера Олексія Навального та поспілкувалися з народними депутатами від "Слуги народу" віртуально.

Джерело: відео, розміщене на YouTube-каналі Vovan222prank

Деталі: Пранк-журналісти, як вони себе називають, ініціювали онлайн-зустріч щодо Криму, а 29 квітня оприлюднили відеозапис зустрічі.

Столяров видав себе за керівника штабу Навального Леоніда Волкова, а Кузнєцов – за керівника "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова.

До онлайн-зустрічі з обговорення теми Криму залучили голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, нардепів Святослава Юраша, Марію Мезенцеву, Олександра Мережка та Вадима Галайчука, а також одного з лідерів кримських татар Мустафу Джемілєва.

Столяров під виглядом Волкова заявив про готовність до якихось спільних дій, до відкриття офісу ФБК Навального в Україні.

"Ми готові завтра виступити з великою заявою з приводу Криму, з приводу Донбасу, з приводу української концепції…", – сказав він.

Джемілєв відповів, що без цього партія Навального не матиме визнання світової спільноти як демократичної сили.

Кузнєцов під виглядом Жданова поцікавився, чи можлива підтримка й фінансування з боку партії "Слуга народу" організації Навального, якщо її заборонять у Росії і вона змушена буде відкривати офіси за кордоном.

Він також заявив, що сам почасти українець, і підбурив співрозмовників заспівати Гімн України.

Галайчук попросив росіян не виходити з питанням співпраці в "публічну площину", бо в Україні питання таких контактів – чутливе.

Столяров-"Волков" знову закликав до того, щоб обговорити стратегію дій.

"Крим – це не бутерброд, Крим – це мандарин, Крим для всіх – це наша нова стратегія", – сказав він.

Джемілєв обурився: "Москва для всіх, Україна для всіх – так не буває. Що значить наша територія – для всіх?.. Є суверенітет країни – країна визначає, чи там буде курортна зона, чи потужна українська військово-морська база".

Юраш додав, що "український Крим" і був гарантією, що півострів – доступний для всіх.

Не обійшлося без образ і сварок.