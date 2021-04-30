Российские пранкеры говорили со "слугами народа" о Крыме как "соратники Навального"

Российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") выдали себя за коллег российского оппозиционера Алексея Навального и пообщались с народными депутатами от "Слуги народа" виртуально.

Источник: видео, размещенное на YouTube-канале Vovan222prank

Детали: Пранк-журналисты, как они себя называют, инициировали онлайн-встречу по Крыму, а 29 апреля обнародовали видеозапись встречи.

Столяров выдал себя за руководителя штаба Навального Леонида Волкова, а Кузнецов – за руководителя "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова.

К онлайн-встрече по обсуждению темы Крыма привлекли главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко, нардепов Святослава Юраша, Марию Мезенцеву, Александра Мережко и Вадима Галайчука, а также одного из лидеров крымских татар Мустафу Джемилева.

Столяров под видом Волкова заявил о готовности к каким-нибудь совместных действиям, к открытию офиса ФБК Навального в Украине.

"Мы готовы завтра выступить с большим заявлением по поводу Крыма, по поводу Донбасса, по поводу украинской концепции...", – сказал он.

Джемилев ответил, что без этого партия Навального не будет иметь признания мирового сообщества как демократической силы.

Кузнецов под видом Жданова поинтересовался, возможна ли поддержка и финансирование со стороны партии "Слуга народа" организации Навального, если ее запретят в России и она вынуждена будет открывать офисы за рубежом.

Он также заявил, что сам отчасти украинец, и подбил собеседников спеть Гимн Украины.

Галайчук попросил россиян не выходить с вопросом сотрудничества в "публичную плоскость", потому что в Украине вопрос таких контактов – чувствительный.

Столяров-"Волков" вновь призвал к тому, чтобы обсудить стратегию действий.

"Крым – это не бутерброд, Крым – это мандарин, Крым для всех – это наша новая стратегия", – сказал он.

Джемилев возмутился: "Москва для всех, Украина для всех – так не бывает. Что значит наша территория – для всех?.. Есть суверенитет страны – страна определяет, будет ли там курортная зона или будет мощная украинская военно-морская база".

Юраш добавил, что "украинский Крым" и был гарантией, что полуостров – доступен для всех.

Не обошлось без оскорблений и ссоры.