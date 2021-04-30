Российские пранкеры говорили со "слугами народа" о Крыме как "соратники Навального"

Российские пранкеры Владимир Кузнецов ("Вован") и Алексей Столяров ("Лексус") выдали себя за коллег российского оппозиционера Алексея Навального и пообщались с народными депутатами от "Слуги народа" виртуально.

Источник: видео, размещенное на YouTube-канале Vovan222prank

Детали: Пранк-журналисты, как они себя называют, инициировали онлайн-встречу по Крыму, а 29 апреля обнародовали видеозапись встречи.

Столяров выдал себя за руководителя штаба Навального Леонида Волкова, а Кузнецов – за руководителя "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова.

К онлайн-встрече по обсуждению темы Крыма привлекли главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко, нардепов Святослава Юраша, Марию Мезенцеву, Александра Мережко и Вадима Галайчука, а также одного из лидеров крымских татар Мустафу Джемилева.

"Крым, конечно же, принадлежит Украине, но нам нужно понимать, как мы будем выходить из кризиса, какую программу мы можем предложить нашим сторонникам. Что это год вывода войск будет, экономическая реинтеграция в Украину – или что это будет? Нам нужно думать совместно, как мы его будем возвращать", – сказал Столяров под видом Волкова.

Корниенко удивился, что позиция Навального "обновилась".

"Вопрос быстро, за один день, не решается. Мы планируем признать Крым украинским, но мы еще должны выработать общий план, как мы его будем реинтегрировать, когда мы придем к власти", – заявил пранкер "Лексус".

Джемилев сказал, что с партией Навального, учитывая нынешние взгляды Алексея на крымский и грузинский вопросы, "нам не по пути".

Столяров-"Волков" заявил также о готовности к каким-нибудь совместным действиям, к открытию офиса ФБК Навального в Украине.

"Мы готовы завтра выступить с большим заявлением по поводу Крыма, по поводу Донбасса, по поводу украинской концепции...", – сказал он.

Джемилев ответил, что без этого партия Навального не будет иметь признания мирового сообщества как демократическая сила.

Кузнецов под видом Жданова поинтересовался, возможна ли поддержка и финансирование со стороны партии "Слуга народа" организации Навального, если ее запретят в России и она вынуждена будет открывать офисы за рубежом.

Он также заявил, что сам отчасти украинец, и подбил собеседников спеть Гимн Украины.

Галайчук попросил россиян не выходить с вопросом сотрудничества в "публичную плоскость", потому что в Украине вопрос таких контактов – чувствительный.

Столяров-"Волков" вновь призвал к тому, чтобы обсудить стратегию действий.

"Крым – это не бутерброд, Крым – это мандарин, Крым для всех – это наша новая стратегия", – сказал он.

Джемилев возмутился: "Москва для всех, Россия для всех, Украина для всех – так не бывает. Что значит наша территория – для всех?.. Есть суверенитет страны – страна определяет, будет ли там курортная зона или будет мощная украинская военно-морская база".

Юраш добавил, что "украинский Крым" и был гарантией, что полуостров – доступен для всех.

Не обошлось без оскорблений со стороны пранкеров и ссоры. Постепенно все участники от Украины, кроме Юраша, отключились от разговора.