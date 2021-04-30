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Макрон пообіцяв усім дорослим доступ до вакцини з 15 червня

П'ятниця, 30 квітня 2021, 15:36
Макрон пообіцяв усім дорослим доступ до вакцини з 15 червня

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для усіх дорослих вакцинація від коронавірусу відкриється з 15 червня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Якщо вам 18 років або більше - реєструйтеся з 15 червня на щеплення", - заявив президент 30 квітня.

Ця заява підтверджує, що Макрон не відмовляється від термінів вакцинації, оголошених у березні. 

Також він повідомив про відриття реєстрації з 1 травня для людей від 18 років, які за станом здоров’я входять до груп ризику (страждають від надлишкової ваги, діабету, гіпертонії, ниркової недостатності, проблем із серцем або онкозахворювань). За словами міністра охорони здоров’я Олів’є Верана, до цих груп входять близько 4 млн осіб. 

З 15 травня, як передбачається, відкриють реєстрацію для групи 50+, зараз вакцинація вже відрита для людей від 55 років. 

За даними Європейського центру контролю і попередження захворювань, у Франції першою дозою вакцини від коронавірусу щеплені вже 26,7% дорослого населення, обома дозами - 10,5%. Ці показники близькі до середніх у ЄС: 27,2% щеплених першою дозою і 10% - обома дозами.

"Українська правда" в Threads

Теми: Франціявакцинаціякоронавірус
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