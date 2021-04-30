Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон пообещал всем взрослым доступ к вакцине с 15 июня

Пятница, 30 апреля 2021, 15:36
Макрон пообещал всем взрослым доступ к вакцине с 15 июня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для всех взрослых вакцинация от коронавируса откроется с 15 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Если вам 18 лет и старше - регистрируйтесь с 15 июня на прививки", - заявил президент 30 апреля.

Это заявление подтверждает, что Макрон не отказывается от сроков вакцинации, объявленных в марте.

Также он сообщил об открытии регистрации с 1 мая для людей от 18 лет, которые по состоянию здоровья входят в группы риска (страдающих от избыточного веса, диабета, гипертонии, почечной недостаточности, проблем с сердцем или онкозаболеваний). По словам министра здравоохранения Оливье Верана, к этим группам относятся около 4 млн человек.

С 15 мая, как предполагается, откроют регистрацию для группы 50+, сейчас вакцинация уже отрыта для людей от 55 лет.

По данным Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний, во Франции первой дозой вакцины от коронавируса привиты уже 26,7% взрослого населения, обеими дозами - 10,5%. Эти показатели близки к средним в ЕС 27,2% привитых первой дозой и 10% - обеими дозами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциявакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: