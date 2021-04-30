Держсекретар США відвідає Київ 5-6 травня, зустрінеться з Зеленським
Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході візиту до України 5-6 травня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, пише "Європейська правда".
Окрім того, держсекретар матиме зустріч із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.
Як відзначили в Держдепі, Блінкен також зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими чиновниками і представниками українського громадянського суспільства. Мета зустрічей - підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України на тлі тривалої агресії Росії.
Раніше повідомлялося, що візит Блінкена може полегшити занепокоєння України щодо потенційної зустрічі Байдена та Путіна цього літа.