Держсекретар США відвідає Київ 5-6 травня, зустрінеться з Зеленським

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході візиту до України 5-6 травня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, пише "Європейська правда".

Окрім того, держсекретар матиме зустріч із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.

Як відзначили в Держдепі, Блінкен також зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими чиновниками і представниками українського громадянського суспільства. Мета зустрічей - підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України на тлі тривалої агресії Росії.

Крім того, підкреслили в Державному департаменті, на зустрічах Блінкен заохочуватиме до постійного прогресу у реалізації програми інституційних реформ в Україні, зокрема до дій у сфері боротьби з корупцією, які у США вважають ключовими для забезпечення демократичних інституцій України, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього.

Раніше повідомлялося, що візит Блінкена може полегшити занепокоєння України щодо потенційної зустрічі Байдена та Путіна цього літа.