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Держсекретар США відвідає Київ 5-6 травня, зустрінеться з Зеленським

П'ятниця, 30 квітня 2021, 15:46
Держсекретар США відвідає Київ 5-6 травня, зустрінеться з Зеленським

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході візиту до України 5-6 травня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, пише "Європейська правда".

Окрім того, держсекретар матиме зустріч із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм. 

Як відзначили в Держдепі, Блінкен також зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими чиновниками і представниками українського громадянського суспільства. Мета зустрічей - підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України на тлі тривалої агресії Росії. 

Крім того, підкреслили в Державному департаменті, на зустрічах Блінкен заохочуватиме до постійного прогресу у реалізації програми інституційних реформ в Україні, зокрема до дій у сфері боротьби з корупцією, які у США вважають ключовими для забезпечення демократичних інституцій України, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього.

Раніше повідомлялося, що візит Блінкена може полегшити занепокоєння України щодо потенційної зустрічі Байдена та Путіна цього літа.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнадипломатичні відносини
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