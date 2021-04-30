Госсекретарь США посетит Киев 5-6 мая, встретится с Зеленским
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Украину 5-6 мая встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, пишет "Европейская правда".
Кроме того, госсекретарь встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием.
Как отметили в Госдепе, Блинкен также встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и другими чиновниками и представителями украинского гражданского общества. Цель встреч - подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне длительной агрессии России.
Ранее сообщалось, что визит Блинкена может облегчить беспокойство Украине относительно потенциальной встречи Байдена и Путина этим летом.