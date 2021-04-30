На Київ насувається злива

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грозу у Києві та області до кінця доби, подекуди прогнозують град.

Джерело: ДСНС, пресслужба КМДА

Дослівно: "Попередження про грозу і град у Києві та Київській області У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 квітня та вночі 1 травня гроза, подекуди град".

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Під час грози радять зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

На природі фахівці радять спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна: ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.