На Киев надвигается ливень

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозе в Киеве и области до конца суток, местами прогнозируют град.

Источник: ГСЧС, пресс-служба КГГА

Дословно: "Предупреждение о грозе и град в Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 30 апреля и ночью 1 мая гроза, местами град".

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Во время грозы советуют закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.