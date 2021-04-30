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У разі вступу України в НАТО звільнення Криму та Донбасу відбудеться не за "статтею 5" – литовський депутат

П'ятниця, 30 квітня 2021, 17:05
У разі вступу України в НАТО звільнення Криму та Донбасу відбудеться не за статтею 5 – литовський депутат

Глава комітету з міжнародних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс вважає, що потенційне членство України в НАТО буде обумовлене неможливістю задіяти 5-ту статтю Вашингтонського договору для звільнення Донбасу і Криму від російської окупації. 

Про це Павіліоніс, який також є кар’єрним дипломатом, що курував процес вступу Литви до ЄС, сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Стаття 5 Вашингтонського договору передбачає, що в разі нападу на одного з членів Альянсу всі союзники стають на його захист. 

"Я думаю, це (неможливість задіяти статтю 5. - Ред.) буде дуже ясно обумовлено як умова вашого вступу", - сказав Павіліоніс.

При цьому, за його словами, важливо розуміти, що конфліктом з Росією вже займеться НАТО. 

"Це буде спільний конфлікт. Не ви одні будете його вирішувати, і не Німеччина з Францією, а весь Альянс. Станеться те, чого зараз хоче Зеленський - інші країни включаться. Ваш конфлікт буде обговорюватися кожен день в Брюсселі, в Раді НАТО - а там і мізків, і сил, і інструментів, повірте, дуже багато, щоб Росія потроху відступила", - зазначив литовський парламентар. 

Він висловив переконання, що Росія в цьому випадку "відступить навіть до того, як Україна остаточно вступить в Альянс".

Дивіться повне відеоінтерв’ю Жигімантаса Павіліоніса "Європейській правді" за лінком на нашому YouTube-каналі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОКримДонбас
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