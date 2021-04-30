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Если Украина вступит в НАТО, освобождение Крыма и Донбасса состоится не по "статье 5" – литовский депутат

Пятница, 30 апреля 2021, 17:05
Если Украина вступит в НАТО, освобождение Крыма и Донбасса состоится не по статье 5 – литовский депутат

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис считает, что возможное членство Украины в НАТО будет обусловлено невозможностью задействовать 5-ю статью Вашингтонского договора для освобождения Донбасса и Крыма от российской оккупации.

Об этом Павилионис, который также является карьерным дипломатом, который курировал процесс вступления Литвы в ЕС, сказал в интервью "Европейской правде".

Статья 5 Вашингтонского договора предусматривает, что в случае нападения на одного из членов все союзники становятся на его защиту.

"Я думаю, это (невозможность задействовать статью 5 - ред.) будет очень ясно обусловлено как условие вашего вступления", - сказал Павилионис.

При этом, по его словам, важно понимать, что конфликтом с Россией уже займется НАТО.

"Это будет совместный конфликт. Не вы одни будете его решать, и не Германия с Францией, а весь Альянс. Произойдет то, чего сейчас хочет Зеленский - другие страны включатся. Ваш конфликт будет обсуждаться каждый день в Брюсселе, в Совете НАТО - а там и мозгов, и сил, и инструментов, поверьте, очень много, чтобы Россия понемногу отступила", - отметил литовский парламентарий.

Он выразил убеждение, что Россия в этом случае "отступит даже до того, как Украина окончательно вступит в Альянс".

Смотрите полное видеоинтервью Жигимантаса Павилиониса "Европейской правде" по ссылке на нашем YouTube-канале.

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Темы: НАТОКрымДонбасс
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