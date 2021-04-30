Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві викрили схему: фальшиві ПЛР-тести вносились у додаток "Дій вдома"

П'ятниця, 30 квітня 2021, 17:17
У Києві викрили схему: фальшиві ПЛР-тести вносились у додаток Дій вдома
СБУ

Правоохоронці викрили схему підроблення результатів ПЛР-тестів на COVID-19 із внесенням недостовірних даних у додаток "Дій вдома".

Джерело: Київська міська прокуратураСБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Ділки вступили у змову з персоналом приватних лабораторій для підробки довідок про результати лабораторних досліджень.

Встановлено, що організатори схеми розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послуга" пропонувалась громадянам України, які повернулись з-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Під час проведення досудового розслідування було задокументовано виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури (за даними джерела УП, це ТОВ "ДНК Лабораторія").

Вартість "послуг" коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тисячі гривень. Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку "Дій вдома".

В межах слідства проведено обшуки, у ході яких вилучено документацію, зокрема, касові книги та квитанції; сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів; інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.

 

Слідчі дії тривають.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавіруспрокуратураКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: