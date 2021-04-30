Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві викрили схему: фальшиві ПЛР-тести вносились у додаток "Дій вдома"

П'ятниця, 30 квітня 2021, 17:17
СБУ

Правоохоронці викрили схему підроблення результатів ПЛР-тестів на COVID-19 із внесенням недостовірних даних у додаток "Дій вдома".

Джерело: Київська міська прокуратураСБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Ділки вступили у змову з персоналом приватних лабораторій для підробки довідок про результати лабораторних досліджень.

Встановлено, що організатори схеми розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послуга" пропонувалась громадянам України, які повернулись з-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Під час проведення досудового розслідування було задокументовано виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури (за даними джерела УП, це ТОВ "ДНК Лабораторія").

Вартість "послуг" коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тисячі гривень. Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку "Дій вдома".

В межах слідства проведено обшуки, у ході яких вилучено документацію, зокрема, касові книги та квитанції; сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів; інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.

 

Слідчі дії тривають.

Теми: коронавіруспрокуратураКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У справі Шеремета з-під варти відпустили Антоненка: прокурор вперше не був проти

Держсекретар США відвідає Київ 5-6 травня, зустрінеться з Зеленським

оновленоРечниця Зеленського Мендель йде з посади

ЄС готує заяву щодо змін у керівництві "Нафтогазу"

Перша європейська держава відкрила почесне консульство на Донбасі

Київ житиме за правилами "помаранчевої зони" – Кличко

Усі новини...
коронавірус
Макрон пообіцяв усім дорослим доступ до вакцини з 15 червня
Нідерланди допустять глядачів на "Євробачення-2021", але є умови
У Києві вводять поминки за графіком під посиленим наглядом поліції
Останні новини
18:02
Туреччина схвалила російський "Спутник V"
17:58
Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС – литовський топ-депутат
17:57
фотоДепутат ОПЗЖ розвісив борди з нацистами і підписом "Дякуємо за перемогу"
17:44
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
17:36
Італійська поліція затримала найманця, який воював на Донбасі
17:23
Нацдепозитарій обрав нового голову наглядової ради
17:17
У Києві викрили схему: фальшиві ПЛР-тести вносились у додаток "Дій вдома"
17:16
Гарпок виплатив "зеленим" останню суму з кредитних коштів Укренерго
17:05
У разі вступу України в НАТО звільнення Криму та Донбасу відбудеться не за "статтею 5" – литовський депутат
17:04
У справі Шеремета з-під варти відпустили Антоненка: прокурор вперше не був проти
Усі новини...