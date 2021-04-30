У Києві викрили схему: фальшиві ПЛР-тести вносились у додаток "Дій вдома"

Правоохоронці викрили схему підроблення результатів ПЛР-тестів на COVID-19 із внесенням недостовірних даних у додаток "Дій вдома".

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Ділки вступили у змову з персоналом приватних лабораторій для підробки довідок про результати лабораторних досліджень.

Встановлено, що організатори схеми розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. "Послуга" пропонувалась громадянам України, які повернулись з-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Під час проведення досудового розслідування було задокументовано виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури (за даними джерела УП, це ТОВ "ДНК Лабораторія").

Вартість "послуг" коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тисячі гривень. Уже попередньо встановлено кілька сотень громадян, які здавали тести у цих клініках. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку "Дій вдома".

В межах слідства проведено обшуки, у ході яких вилучено документацію, зокрема, касові книги та квитанції; сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів; інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.

Слідчі дії тривають.