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В Киеве разоблачили схему: фальшивые ПЦР-тесты вносились в приложение "Дій вдома"

Пятница, 30 апреля 2021, 17:17
В Киеве разоблачили схему: фальшивые ПЦР-тесты вносились в приложение Дій вдома
СБУ

Правоохранители разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов на COVID-19 с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома".

Источник: Киевская городская прокуратураСБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Ділки вступили у змову з персоналом приватних лабораторій для підробки довідок про результати лабораторних досліджень.

Установлено, что организаторы схемы разместили рекламу на онлайн-ресурсах об организации выдачи срочных справок с отрицательными результатами тестов. "Услуга" предлагалась гражданам Украины, которые вернулись из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

Во время проведения досудебного расследования было задокументировано изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов четырех киевских частных лабораториях одной коммерческой структуры (по данным источника УП, это ООО "ДНК Лаборатория").

Стоимость "услуг" колебалась в зависимости от срочности выдачи справки и достигала 1000 гривен. Уже предварительно установлено несколько сотен граждан, сдававших тесты в этих клиниках. Также зафиксировано, что персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные к мобильное приложение "Дій вдома".

В рамках следствия проведены обыски, в ходе которых изъята документация, в частности, кассовые книги и квитанции; сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов; другие материалы, подтверждающие проведение сделок.

 

Украинская правда

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Темы: коронавируспрокуратураКиев
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