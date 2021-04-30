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Італійська поліція затримала найманця, який воював на Донбасі

П'ятниця, 30 квітня 2021, 17:36

Італійська поліція затримала 50-річного колишнього поліцейського з міста Кальярі, який воював на Донбасі на боці незаконних формувань Росії. 

Джерело: повідомлення МВС

Дослівно: "У рамках операції "Lone Wolf" італійська поліція розшукала 50 річного чоловіка – колишнього поліцейського з Кальярі, який воював в Україні на боці проросійських незаконних збройних формувань проти українських сил. 

У 2015 він уже потрапляв у поле зору правоохоронців, які розслідували участь італійських громадян – найманців у незаконних збройних формуваннях на сході України. Тоді затриманий уникнув покарання, бо стверджував, що не стріляв в українських бійців".

Деталі: Наразі проти чоловіка відкрито нове кримінальне провадження за звинуваченням в терористичній діяльності.

Зазначається, що на  час слідства підозрюваний не може покидати країну, а в його помешканні вже пройшли обшуки.

У МВС вказують, що італійським правоохоронцям вдалось зафіксувати численні банківські транзакції на рахунку підозрюваного, що надходили із терористичного угруповання "ДНР". 

Окрім того, вдалось вилучити фото, відео та інші документи, які підтверджують підозру слідства.

Теми: ДонбасІталіяМВС


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