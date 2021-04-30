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Итальянская полиция задержала наемника, который воевал на Донбассе

Пятница, 30 апреля 2021, 17:36

Итальянская полиция задержала 50-летнего бывшего полицейского из города Кальяри, который воевал на Донбассе на стороне незаконных формирований России.

Источник: сообщение МВД

Дословно: "В рамках операции "Lone Wolf" итальянская полиция разыскала 50-летнего мужчину – бывшего полицейского из Кальяри, который воевал в Украине на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований против украинских сил.

В 2015 он уже попадал в поле зрения правоохранителей,которые расследовали участие итальянских граждан – наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, потому что утверждал, что не стрелял в украинских бойцов".

Детали: Сейчас против мужчины открыто новое уголовное производство по обвинению в террористической деятельности.

Отмечается, что на время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже прошли обыски.

В МВД отмечают, что итальянским правоохранителям удалось зафиксировать многочисленные банковские транзакции на счету подозреваемого, поступающих с террористической группировки "ДНР".

Кроме того, удалось изъять фото, видео и другие документы, подтверждающие подозрение следствия.

Украинская правда
Темы: ДонбассИталияМВД


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