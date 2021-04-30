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Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС – литовський топ-депутат

П'ятниця, 30 квітня 2021, 17:58
Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС – литовський топ-депутат

Глава комітету з міжнародних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс вважає, що Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС, і трапиться це, за його оцінкою, максимум через 15 років. 

Про це Павіліоніс, який також є кар’єрним дипломатом, що курував процес вступу Литви до ЄС, сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я завжди кажу своїм друзям українцям і грузинам, що до кінця мого життя я хочу це зробити з Україною, Молдовою і Грузією, щоб ви вступили в ЄС, і ми це зробимо. А по НАТО це може бути навіть швидше", - вважає литовський депутат. 

Він пояснив, що вбачає шанс для швидшого вступу України в НАТО у президентстві Джо Байдена. 

"Я просто бачу нинішню реальність. Адміністрація Байдена - це великий шанс для України, який не можна упускати. Треба працювати кожен день, щоб його використовувати. Ви - фронтова лінія між демократією і автократією, яка діє на нерви не тільки вам, не тільки нам, а й багатьом європейським країнам і США", - сказав Павіліоніс.

Оцінюючи можливі терміни вступу України в ЄС і НАТО, Павіліоніс сказав, що це відбудеться за 10-15 років. 

"Відсвяткуємо вашу і нашу перемогу в Києві. Але це буде раніше, ніж через 15 років", - сказав глава комітету з міжнародних справ Сейму Литви.

Павіліоніс також заявив, що Литва вважає своїм "завданням-мінімум" забезпечити початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу в 2027 році.

Дивіться повне відеоінтерв’ю Жигімантаса Павіліоніса "Ми встановлюємо кордони Росії" за лінком на нашому YouTube-каналі. 

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОЄСУкраїна
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