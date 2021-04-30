Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС – литовский топ-депутат

Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, и случится это, по его оценке, максимум через 15 лет.

Об этом Павилионис, который также является карьерным дипломатом, что курировал процесс вступления Литвы в ЕС, сказал в интервью "Европейской правде".

"Я всегда говорю своим друзьям украинцам и грузинам, что до конца моей жизни я хочу это сделать с Украиной, Молдовой и Грузией, чтобы вы вступили в ЕС, и мы это сделаем. А по НАТО это может быть даже быстрее", - считает литовский депутат.

Он пояснил, что видит шанс для быстрого вступления Украины в НАТО в президентстве Джо Байдена.

"Я просто вижу нынешнюю реальность. Администрация Байдена - это большой шанс для Украины, который нельзя упускать. Надо работать каждый день, чтобы его использовать. Вы - фронтовая линия между демократией и автократией, которая действует на нервы не только вам, не только нам, но и многим европейским странам и США", - сказал Павилионис.

Оценивая возможные сроки вступления Украины в ЕС и НАТО, Павилионис сказал, что это произойдет через 10-15 лет.

"Отпразднуем вашу и нашу победу в Киеве. Но это будет раньше, чем через 15 лет", - сказал глава комитета по международным делам Сейма Литвы.

Павилионис также заявил, что Литва считает своей "задачей-минимум" обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в 2027 году.

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