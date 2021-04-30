Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ оголосила топ-посадовців ЄС персонами нон грата

П'ятниця, 30 квітня 2021, 19:04
РФ оголосила топ-посадовців ЄС персонами нон грата

Міністерство закордонних справ РФ оголосило у п’ятницю персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Росії.

У заяві російське міністерство звинуватило Євросоюз у продовженні "політики нелегітимних односторонніх обмежувальних заходів щодо російських громадян і організацій".

"Тільки в березні 2021 року неправомірним обмеженням ЄС були піддані шість росіян", - сказано в заяві.

Тож у відповідь на введені 2 і 22 березня цього року Радою ЄС санкції проти шести російських громадян МЗС Росії оголосило власні обмеження проти шести громадян ЄС, серед яких - глава Європейського парламенту Давід Сассолі та заступниця голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Вера Юрова. Відтепер в'їзд в РФ їм заборонений.

Крім того, у "чорний список" РФ потрапили: Іварс Аболіньш, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ; Маріс Балтіньш, директор Центру державної мови Латвії;
Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи; Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна; Оса Скотт, голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції; Ільмар Томуск, глава Мовного департаменту Естонії.

У російському міністерстві заявили, що практика введення санкцій ЄС супроводжується "антиросійської істерією" в західних ЗМІ, а всі російські пропозиції щодо вирішення будь-яких проблемних питань в режимі прямого професійного діалогу послідовно ігноруються або відкидаються.

Нагадаємо, 2 березня ЄС вирішив запровадити санкції проти чотирьох високопоставлених російських державних чиновників за ув'язнення кремлівського критика Алексєя Навального. 

22 березня ЄС ввів санкції проти двох громадян Росії за "чистки геїв" у Чечні.

Теми: РосіяЄвропарламентЄврокомісія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Росія
Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова
У Харкові прогриміли вибухи
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: