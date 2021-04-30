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РФ объявила вице-президента Еврокомиссии и главу Европарламента персонами нон грата

Пятница, 30 апреля 2021, 19:04

Министерство иностранных дел РФ объявило в пятницу персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД России.

В заявлении российское министерство обвинило Евросоюз в продолжении "политики нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций".

"Только в марте 2021 года неправомерным ограничением ЕС были подвергнуты шесть россиян", - говорится в заявлении.

Поэтому в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС санкций против шести российских граждан МИД Росии объявило собственные ограничения против шести граждан ЕС, среди которых - глава Европейского парламента Давид Сассоли и заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова. Отныне въезд в РФ им запрещен.

Кроме того, в "черный список" РФ попали: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.

В российском министерстве заявили, что практика введения санкций ЕС сопровождается "антироссийской истерией" в западных СМИ, а все российские предложения по решению любых проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются.

Напомним, 2 марта ЕС решил ввести санкции против четырех высокопоставленных российских государственных чиновников из-за заключения кремлевского критика Алексея Навального.

22 марта ЕС ввел санкции против двух граждан России из-за "чисток геев" в Чечне.

Темы: РосcияЕвропарламентЕврокомиссия


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