Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польща випадково порушила повітряний простір Білорусі

П'ятниця, 30 квітня 2021, 19:22

Польський бойовий гелікоптер Мі-24 випадково порушив повітряний простір Білорусі, на хвилину влетівши на територію сусідньої країни.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Повідомлення про порушення повітряного простору поширили в міноборони Білорусі. Подія сталась в ніч з 28 на 29 квітня. Так, в районі населеного пункту Козловичі засоби радіолокаційної розвідки і ППО виявили повторне упродовж місяця порушення кордону країни з боку Польщі. Раніше аналогічний інцидент був зафіксований 12 квітня.  

Вказується, що гелікоптер Мі-24 на хвилину залетів в Білорусь і повернувся на польську територію в районі населеного пункту Требунь. 

Оперативне командування ЗС Польщі підтвердило цю інформацію у Twitter. Там заявили, що під час виконання стандартного патрулювання відбулось порушення повітряного простору Білорусі. 

Водночас, міноборони Білорусі викликала аташе з питань оборони при польському посольстві та заявила про необхідність розслідування цього факту. 

Теми: авіаПольщаБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РФ оголосила топ-посадовців ЄС персонами нон грата

У справі Шеремета з-під варти відпустили Антоненка: прокурор вперше не був проти

МЗС засуджує марш на честь дивізії СС "Галичина"

Держсекретар США відвідає Київ 5-6 травня, зустрінеться з Зеленським

оновленоРечниця Зеленського Мендель йде з посади

ЄС готує заяву щодо змін у керівництві "Нафтогазу"

Усі новини...
авіа
Білорусь знову звинуватила Польщу в порушенні свого авіапростору
Новий аеропорт для Закарпаття побудують в Мукачеві
"МАУ" у 2020 році отримала 4,5 мільярда збитків
Останні новини
20:03
Регулятор уже місяць утримується від інтервенцій на міжбанку
19:42
Уряд закликають звільнити весь топменеджмент УЗ та наглядову раду
19:36
У Харкові чоловік влаштував стрілянину у черзі до буфету
19:22
Польща випадково порушила повітряний простір Білорусі
19:04
РФ оголосила топ-посадовців ЄС персонами нон грата
19:03
Вітренко пропонує об'єднати "Укрнафту" і "Укртатнафту" з контрольним пакетом в держави
18:40
Бойовики стріляли на Донбасі із забороненої зброї
18:21
Міжнародні партнери України звернулись до Києва через звільнення керівництва "Нафтогазу"
18:02
Туреччина схвалила російський "Спутник V"
17:59
Система торгів арештованим майном принесла бюджету 100 мільйонів минулоріч
Усі новини...