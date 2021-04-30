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Польща випадково порушила повітряний простір Білорусі

П'ятниця, 30 квітня 2021, 19:22
Польща випадково порушила повітряний простір Білорусі

Польський бойовий гелікоптер Мі-24 випадково порушив повітряний простір Білорусі, на хвилину влетівши на територію сусідньої країни.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Повідомлення про порушення повітряного простору поширили в міноборони Білорусі. Подія сталась в ніч з 28 на 29 квітня. Так, в районі населеного пункту Козловичі засоби радіолокаційної розвідки і ППО виявили повторне упродовж місяця порушення кордону країни з боку Польщі. Раніше аналогічний інцидент був зафіксований 12 квітня.  

Вказується, що гелікоптер Мі-24 на хвилину залетів в Білорусь і повернувся на польську територію в районі населеного пункту Требунь. 

Оперативне командування ЗС Польщі підтвердило цю інформацію у Twitter. Там заявили, що під час виконання стандартного патрулювання відбулось порушення повітряного простору Білорусі. 

Водночас, міноборони Білорусі викликала аташе з питань оборони при польському посольстві та заявила про необхідність розслідування цього факту. 

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаПольщаБілорусь
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