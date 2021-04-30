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Польша случайно нарушила воздушное пространство Беларуси

Пятница, 30 апреля 2021, 19:22

Польский боевой вертолет случайно нарушил воздушное пространство Беларуси, на минуту влетев на территорию соседней страны.

Источник: "Укринформ"

Детали: Сообщение о нарушении воздушного пространства распространили в минобороны Беларуси. Происшествие случилось в ночь с 28 на 29 апреля. Так, в районе населенного пункта Козловичи средства радиолокационной разведки и ПВО обнаружили повторное в течение месяца нарушение границы страны со стороны Польши. Ранее аналогичный инцидент был зафиксирован 12 апреля.

Указывается, что вертолет Ми-24 на минуту залетел в Беларусь и вернулся на польскую территорию в районе населенного пункта Требунь.

Командование ВС Польши подтвердило эту информацию в Twitter. Там заявили, что во время выполнения стандартного патрулирования и произошло нарушение воздушного пространства Беларуси.

В то же время, минобороны Беларуси вызвала атташе по вопросам обороны при польском посольстве и заявила о необходимости расследования факта нарушения.

Темы: авиаПольшаБеларусь


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