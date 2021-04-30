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У Харкові чоловік влаштував стрілянину у черзі до буфету

П'ятниця, 30 квітня 2021, 19:36
У Харкові чоловік влаштував стрілянину у черзі до буфету

У Харкові після словесного конфлікту чоловік влаштував стрілянину у черзі до буфету, двох потерпілих госпіталізували.

Джерело: пресслужба поліції Харківської області

Дослівно: "Встановлено, що в черзі до буфету, який працює на виніс, між громадянами виник словесний конфлікт.

В ході якого 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та здійснив кілька пострілів в бік 30 та 39-річних чоловіків".

Деталі: Потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Правоохоронці вилучили речові докази та направили їх на експертне дослідження.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей про подію до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Українська правда

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Теми: Харківполіція
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