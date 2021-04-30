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В Харькове мужчина устроил стрельбу в очереди в буфет

Пятница, 30 апреля 2021, 19:36

В Харькове после словесного конфликта мужчина устроил стрельбу в очереди в буфет, двух пострадавших госпитализировали.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области

Дословно: "Установлено, что в очереди в буфет, работающий на вынос, между гражданами возник словесный конфликт.

В ходе которого 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в сторону 30 и 39-летних мужчин".

Детали: Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

Украинская правда
Темы: Харьковполиция


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