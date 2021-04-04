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Вибори на Франківщині: підрахунок голосів завершили, Вірастюк обійшов Шевченка

Неділя, 4 квітня 2021, 08:12
Василь Вірастюк

На окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів.

Джерело: дані ЦВК, рух ЧЕСНО

Деталі: В результаті Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.

При цьому "клони" Шевченка отримали 499 голосів.

Результати виборів на 5 дільницях, де перемагав головно Шевченко, скасували. Спостерігачі повідомили, що зникли близько 500 бюлетенів і згідно інформації в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.

 

Передісторія:

  • У неділю, 28 березня, в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • Після закінчення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову і трьох членів.
  • На шести виборчих дільницях в окрузі №87 були зафіксовані порушення голосування.

Українська правда
Теми: вибориІвано-Франківська областьСлуга народу


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