Вибори на Франківщині: підрахунок голосів завершили, Вірастюк обійшов Шевченка
Неділя, 4 квітня 2021, 08:12
На окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів.
Деталі: В результаті Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
При цьому "клони" Шевченка отримали 499 голосів.
Результати виборів на 5 дільницях, де перемагав головно Шевченко, скасували. Спостерігачі повідомили, що зникли близько 500 бюлетенів і згідно інформації в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.
У свою чергу Олександр Шевченко не планує здаватися та готує судові позови.
Передісторія:
- У неділю, 28 березня, в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
- Після закінчення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову і трьох членів.
- На шести виборчих дільницях в окрузі №87 були зафіксовані порушення голосування.
Українська правда