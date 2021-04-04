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Шевченко, що програв Вірастюку, судитиметься через перерахунок голосів

Неділя, 4 квітня 2021, 10:20
Шевченко, що програв Вірастюку, судитиметься через перерахунок голосів
Олександр Шевченко

На окрузі №87 в Івано-Франківській області кандидат у народні депутати Василь Вірастюк переміг на довиборах у ВР, проте його конкурент Олександр Шевченко не планує здаватися та готує судові позови.

Джерело: Шевченко у Facebook

Деталі: Після перерахунку голосів на кількох дільницях 87-го округу на сайті ЦВК з'явилися результати підрахунку 100% опрацьованих дільничних протоколів – Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців. Розрив між ними склав 749 голосів.

При цьому Шевченко розповів, що Окружний адміністративний суд Івано-Франківська відмовив у задоволенні його позову до Надвірнянської ОВК. Суд вирішив, що перерахунок голосів на дільниці № 261029 (Микуличин) є законним.

Пряма мова Шевченка: "Наша команда готує апеляцію на це рішення. Боротьба триває. Попереду ще зо два десятки дільниць".

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: вибориІвано-Франківська область
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