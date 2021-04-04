Шевченко, що програв Вірастюку, судитиметься через перерахунок голосів
На окрузі №87 в Івано-Франківській області кандидат у народні депутати Василь Вірастюк переміг на довиборах у ВР, проте його конкурент Олександр Шевченко не планує здаватися та готує судові позови.
Джерело: Шевченко у Facebook
Деталі: Після перерахунку голосів на кількох дільницях 87-го округу на сайті ЦВК з'явилися результати підрахунку 100% опрацьованих дільничних протоколів – Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців. Розрив між ними склав 749 голосів.
При цьому Шевченко розповів, що Окружний адміністративний суд Івано-Франківська відмовив у задоволенні його позову до Надвірнянської ОВК. Суд вирішив, що перерахунок голосів на дільниці № 261029 (Микуличин) є законним.
Пряма мова Шевченка: "Наша команда готує апеляцію на це рішення. Боротьба триває. Попереду ще зо два десятки дільниць".
Нагадаємо:
- На шести виборчих дільницях в окрузі №87 були зафіксовані порушення голосування та розбіжності у даних.
- На 5 дільницях округу №87 голосування визнали недійсним.