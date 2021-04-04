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Поліція нагадала про покарання за порушення карантину

Неділя, 4 квітня 2021, 16:36

Упродовж останньої доби поліція Києва виявила 173 порушення карантинних обмежень у закладах господарської діяльності та склала на посадових осіб закладів адмінпротоколи, які передбачають штраф від 34 до 170 тисяч гривень. 

Джерело: поліція Києва

Деталі: Загалом за добу було перевірено 490 закладів господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри тощо.

У поліції нагадали, що за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм відповідно до ст. 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" КУпАП передбачено покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Частиною другою цієї ж статті передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Разом з тим, за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України.

Пряма мова очільника поліції Києва Андрія Крищенка: "Вкотре звертаюся до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом…

За такі незаконні дії в умовах карантину передбачена кримінальна відповідальність, а відтак, за погодженням з процесуальними керівниками прокуратури ми будемо проводити усі можливі невідкладні процесуальні дії, аби задокументувати такі факти та притягнути винних до відповідальності".

Більше деталей: Задля контролю за виконанням карантинних обмежень у столичній поліції створені мобільні групи, які щоденно перевіряють дотримання протиепідемічних заходів як фізичними, так і юридичними особами. Поліцейські посилено патрулюють вулиці, сквери, лісопаркові зони та місця відпочинку.

Основне завдання правоохоронців – превентивна профілактично-роз’яснювальна робота серед громадян щодо необхідності дотримання карантинних заходів. У крайніх випадках, якщо громадяни відмовляються виконувати законні розпорядження працівників поліції та свідомо порушують карантинні обмеження, співробітники поліції притягують їх до відповідальності.

Передісторія:

  • У Києві запровадили суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.
  • Із 5 квітня у столиці карантин буде посилено ще більше: не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки. Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

Українська правда
Теми: поліціяКиївкарантин


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