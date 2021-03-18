У Києві вводять суворий локдаун

З 20 березня у столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 18 березня

Пряма мова: "Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з 00:00 20 березня, тобто у ніч з п’ятниці на суботу, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження… на три тижні до 9 квітня включно".

Деталі: На цей час буде заборонена:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали),

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу),

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших),

присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві 18 березня).

Крім того:

заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос,

працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції,

перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Так само і фітнес та спортивні зали, але без групових занять,

працюватимуть дитячі садочки,

школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно,

усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу,

приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури

громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі, але з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму і з заповненістю місць для сидіння на 50%.

Кличко закликав столичних жителів дотримуватися обмежень, які діятимуть у місті.

За його словами, наразі "потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи".

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: