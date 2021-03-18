У Києві вводять суворий локдаун
З 20 березня у столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 18 березня
Пряма мова: "Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з 00:00 20 березня, тобто у ніч з п’ятниці на суботу, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження… на три тижні до 9 квітня включно".
Деталі: На цей час буде заборонена:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали),
- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу),
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших),
- присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві 18 березня).
Крім того:
- заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос,
- працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції,
- перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Так само і фітнес та спортивні зали, але без групових занять,
- працюватимуть дитячі садочки,
- школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно,
- усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу,
- приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури
- громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі, але з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму і з заповненістю місць для сидіння на 50%.
Кличко закликав столичних жителів дотримуватися обмежень, які діятимуть у місті.
За його словами, наразі "потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи".
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 3 березня у столиці лабораторно підтвердили 868 нових випадків захворювання на коронавірус – це була найбільша кількість хворих за добу з 12 січня.
- За добу 4 березня зафіксували 910 нових випадків. Але надалі кількість нових хворих почала зменшуватися.
- За добу 8 березня у столиці зареєстрували 201 новий випадок коронавірусу.
- Але 9 березня кількість хворих на COVID у Києві знову різко зросла – 644 нових випадки коронавірусу, 17 людей померли.
- 12 березня зафіксували 1049 нових хворих на коронавірус, а 17 березня – 1092 нових випадки.