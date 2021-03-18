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У Києві вводять суворий локдаун

Четвер, 18 березня 2021, 11:43
Фото КМДА

З 20 березня у столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 18 березня

Пряма мова: "Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з 00:00 20 березня, тобто у ніч з п’ятниці на суботу, Київ  запроваджує суворі карантинні обмеження… на три тижні до 9 квітня включно".

Деталі: На цей час буде заборонена:

  • робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали),
  • робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
  • проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу),
  • проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших),
  • присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві 18 березня).

Крім того:

  • заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос,
  • працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції,
  • перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Так само і фітнес та спортивні зали, але без групових занять,
  • працюватимуть дитячі садочки,
  • школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно,
  • усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу,
  • приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури
  • громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі, але з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму і з заповненістю місць для сидіння на 50%.

Кличко закликав столичних жителів дотримуватися обмежень, які діятимуть у місті.

За його словами, наразі "потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи".

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Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірускарантин


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