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Зеленський схвалив рішення РНБО: щепити більшість дорослих до кінця року

Неділя, 4 квітня 2021, 16:54
Зеленський схвалив рішення РНБО: щепити більшість дорослих до кінця року
Twitter Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 2 квітня "Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року".

Джерело: пресслужба президента

Дослівно: "Згідно з рішенням РНБО, Кабінет міністрів у семиденний строк має забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19 з урахуванням найкращого міжнародного досвіду.

Зокрема, має бути встановлено мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначено джерела та строки постачання вакцин для профілактики коронавірусної хвороби, осіб, відповідальних за реалізацію плану, кінцевою метою якого є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу".

Деталі: Уряд має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19, а також щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.

Міністерство охорони здоров'я повинне вжити невідкладних дієвих заходів щодо постачання в Україну в максимально стислі строки необхідної кількості вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби та забезпечення доступу населення до вакцинації; забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо вакцинації.

Рішення також передбачає, що Міністерство закордонних справ має вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання в Україну вакцин проти COVID-19.

Що передувало: У п'ятницю ввечері секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що найближчим часом президент Володимир Зеленський підпише указ про вакцинацію населення України.

За даними УП, на засіданні РНБО 2 квітня серед іншого обговорювалося питання незадовільної ситуації, пов’язаної з ходом вакцинації українців від коронавірусу.

Було вирішено присвятити питанню ситуації в сфері охорони здоров’я, в тому числі і питанню вакцинації, окреме засідання РНБО. Дата такої зустрічі ще не визначена.

Українська правда

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Теми: Зеленськийвакцинаціякоронавірус
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