Зеленський підпише указ про вакцинацію населення – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що найближчим часом президент Володимир Зеленський підпише указ про вакцинацію населення України.

Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Україна" у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони (2 квітня – ІФ), і одним з ключових питань на розгляді, а я б хотів на це звернути увагу – розглядалося питання про вакцинацію. У нас дуже складна ситуація з поширенням коронавірусної інфекції.

Найближчим часом буде указ президента, який відобразить рішення РНБО, що стосується вакцинації нашого населення".

Що передувало: За даними УП, на засіданні РНБО 2 квітня серед іншого обговорювалося питання незадовільної ситуації, пов’язаної з ходом вакцинації українців від коронавірусу.

Було вирішено присвятити питанню ситуації в сфері охорони здоров’я, в тому числі і питанню вакцинації, окреме засідання РНБО. Дата такої зустрічі ще не визначена.