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Окупанти накрили вогнем Південне

Понеділок, 5 квітня 2021, 07:45

Протягом доби 4 квітня збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного ворог відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про втрати не повідомляється.

Нагадаємо: Волинська ОДА повідомляла, що 4 квітня на Донбасі загинув молодший сержант Андрій Горлатий.

Українська правда
Теми: ДонбасООСбойові діївійнаРосія


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