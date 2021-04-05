Окупанти накрили вогнем Південне

Протягом доби 4 квітня збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного ворог відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Про втрати не повідомляється.

Нагадаємо: Волинська ОДА повідомляла, що 4 квітня на Донбасі загинув молодший сержант Андрій Горлатий.