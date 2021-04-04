Волинська ОДА заявила про загибель бійця в зоні ООС

Волинська ОДА заявляє про загибель в зоні ООС у неділю під час проходження служби молодшого сержанта Андрія Горлатого.

Джерело: Волинська ОДА

Дослівно: "На жаль, за останні два дні у зоні ООС під час проходження служби загинули два бійця, родом з Волині – Сергій Сулима та Андрій Горлатий.

Сергій Олександрович Сулима, 1980 р.н. – військовослужбовець загинув учора, 3 квітня. Родом із м. Луцьк, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.

Андрій Васильович Горлатий, 1976 р.н. – молодший сержант, ст.механік-водій загинув сьогодні, 4 квітня. До призову на контракт у січні 2018 року проживав у м.Луцьк. Розлучений, ростуть два сина Максим і Павло. В Луцьку ще проживають мати та сестра".

Деталі: В ОДА додали, що ховатимуть бійців, імовірно, на Волині, однак дата прибуття тіл ще не відома.

Що передувало: 3 квітня в районі селища Шуми загинув український військовослужбовець.

Разом з тим, 4 квітня порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.