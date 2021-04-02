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Кличко показав спецперепустки на транспорт: видадуть близько 400 тисяч

П'ятниця, 2 квітня 2021, 12:52
Кличко показав спецперепустки на транспорт: видадуть близько 400 тисяч

Столична влада планує видати близько 400 тисяч спецперепусток на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу 2 квітня

Пряма мова: "Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Наголошую, спецперепустка – це не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи, і не забувати носити маску.

Нагадаю, такі перепустки отримають в першу чергу працівники критичної інфраструктури міста. Це – медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники та військові…

Усього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, приблизно 400 тисяч".

Деталі: Кличко зазначив, що місто не буде зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів на час локдауну.

Він зазначив, що на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту.

Метрополітен у період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість поїздів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками.

Що передувало: Київська міська рада оприлюднила порядок отримання спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті столиці під час локдауну, який стартує 5 квітня.

У Київраді звернули увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не приймаються.

Українська правда

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Теми: Київтранспортлокдаункарантин
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