Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко показав спецперепустки на транспорт: видадуть близько 400 тисяч

П'ятниця, 2 квітня 2021, 12:52

Столична влада планує видати близько 400 тисяч спецперепусток на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу 2 квітня

Пряма мова: "Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Наголошую, спецперепустка – це не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи, і не забувати носити маску.

Нагадаю, такі перепустки отримають в першу чергу працівники критичної інфраструктури міста. Це – медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники та військові…

Усього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, приблизно 400 тисяч".

Деталі: Кличко зазначив, що місто не буде зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів на час локдауну.

Він зазначив, що на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту.

Метрополітен у період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість поїздів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками.

Що передувало: Київська міська рада оприлюднила порядок отримання спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті столиці під час локдауну, який стартує 5 квітня.

У Київраді звернули увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не приймаються.

Українська правда
Теми: Київтранспортлокдаункарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоКличко показав спецперепустки на транспорт: видадуть близько 400 тисяч

Посли НАТО провели термінову зустріч через нарощування Росією військ біля кордону України

Тупицький проігнорував суд з обрання йому запобіжного заходу

оновленоПрикордонники готові "зустріти" російського коміка, який зібрався на гастролі в Україну

У Києві найгірша ситуація з вільними місцями для хворих на COVID

оновлено від 08:59Уже на двох дільницях 87 округу вибори визнали недійсними 

Усі новини...
Київ
У Києві під час локдауну дозволять паркуватися безкоштовно
Квітень у Києві почався з температурного рекорду
У Києві найбільша кількість госпіталізацій з COVID від початку пандемії
Останні новини
13:28
Суд у Франції в рішенні про наслідки анексії застосував російську термінологію щодо Криму
13:27
Ескалація військової агресії РФ: РНБО розробляє різні сценарії реагування
13:25
інфографікаУ Запоріжжі посилили карантин
13:19
Майже 2 мільйони українців отримують менше 2 тисяч пенсії – Лазебна
13:09
Уряд створив Національний фонд інвестицій: з чим працюватиме
13:07
У Києві під час локдауну дозволять паркуватися безкоштовно
12:58
У МОЗ зафіксували історичний максимум дзвінків до "швидкої"
12:56
Квітень у Києві почався з температурного рекорду
12:52
фотоКличко показав спецперепустки на транспорт: видадуть близько 400 тисяч
12:51
УЗ відсторонила керівників залізниці, через яких Інтерсіті міг зійти з рейок
Усі новини...